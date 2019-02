Stiri pe aceeasi tema

- Sub amenințarea unei proceduri de infringement din partea UE, guvernul incearca și in acest an sa restituie toate sumele incasate pe taxele auto, care au fost declarate ilegale de catre Curtea Europeana de Justiție. Ministrul Finanțelor susține ca banii vor fi dați inapoi pana la sfarșitul lunii iunie…

- Vești bune pentru persoanele care urmeaza sa devina parinți. Acestea pot beneficia in continuare de stimulentul financiar in valoare de 2.500 de lei, in cazul in care cel puțin unul dintre parinți are domiciliul in București, iar copilul s-a nascut intr-o maternitate din Capitala. Termenul de depunere…

- Vești bune pentru acești romani! Sunt anunțate schimbari importante la nivelul concediului, in urma unui acord dintre Parlamentul European și Consiliul Europen! Potrivit actului normativ, zilele de concediu pentru acești romani vor fi dublate! Citește AICI ce romani vor avea parte de DUBLAREA zilelor…

- Deputatul PNL Florin Roman a anuntat, joi, ca ii indeamna pe romanii care asteapta recuperarea banilor pe taxa auto si au o hotarare judecatoreasca definitiva sa execute ANAF, inclusiv sa solicite poprirea conturilor, scrie mediafax.ro. "In timp ce in guvernarea PSDragnea curge "lapte si miere" cum…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus miercuri ca sttatul consuma foarte multe resurse cu verificarea companiilor mici, impunandu-se schimbarea abordarii pentru ca lipsa de venituri la buget vine de la companiile mari si mijlocii, nu de la cele mici.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a evocat vineri, la Palatul Victoria, posibilitatea sa fie prevazut in legea bugetului de stat pe 2019 ca sumele necheltuite de ministere sa intre automat la buget fara rectificare bugetara. Despre o sancționare a miniștrilor acesta a spus: „Pas cu pas”.„Lucram…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca incepand de luni va fi emisa o noua serie de titluri de stat. Este a treia emisiune de titluri de stat din acest an. Titlurile de stat au scadența la 2 ani dupa ce precedentele au fost scadente la 5 și respectiv…

- Guvernul estima deficitul de anul acesta la 2,95 la suta, in timp ce Comisia Europeana anunta ca va depasi trei procente, iar peste doi ani va fi 4,7. In aceste conditii si datoria publica a tarii va creste de la 35 la suta din produsul intern brut la 38. Pierre Moscovici, comisar european pentru…