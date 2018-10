Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dobre, jucatorul naționalei U21, a semnat in cursul zilei de astazi un contract pe trei sezoane cu formația din Premier League, Bournemouth. Acesta evolua de doi ani la Bournemouth, dar contractul pe care-l avea era cu echipa de tineret a clubului, nu cu prima formație. Astazi, Dobre, a mers la…

- Vom aștepta mai puțin pentru eliberarea pașapoartelor. Guvernul a aprobat ca termenul de eliberare a pașapoartelor sa fie redus. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a anunțat ca Guvernul a aparobat ca termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in…

- Legea tuberculozei a primit vot favorabil in Comisia de sanatate si va ajunge la vot, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional, dupa ce senatorii au respins proiectul. Dupa mai bine de un an de dezbateri si blocaje in Legislativ, romanii bolnavi de TBC , care sunt cei mai multi din toata Uniunea…

- Vesti proaste pentru bolnavii de cancer din judetul Constanta. Din data de 24 septembrie, MedEuropa singurul centru de radioterapie din Dobrogea, care functioneaza in regim de spitalizare de zi si utilizeaza echipamente de ultima generatie pentru tratarea pacientilor oncologici, va introduce servicii…

- Deputatul PNL Braila, Antoneta Ionita, a precizat joi, intr-un comunicat de presa, ca este multumita de faptul ca, in urma demersurilor sale facute pe langa Ministerul Sanatatii, aproximativ 3.600 de...

- Executivul a hotarat astazi ca romanii sa aiba cinci zile libere de Sfanta Maria și a stabilit ca zilele de 16 și 17 august sa fie libere, ca punte intre sarbatoarea legala și zilele de...

- Tratamentul fara interferon, care vindeca aproape toti bolnavii de hepatita, nu mai este decontat in Romania. Asta pentru ca vechiul contract a expirat, iar negocierile pentru cel nou inca nu s-au incheiat. Multi bolnavi cauta acum solutii in...

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat, joi, ca are in plan pe viitor scoatere accizei la carburant, argumentand ca nu este adeptul taxelor și impozitelor numeroase și ca "orice roman normal la cap ar trebui sa aibia pe agenda sa aceasta posibila masura".„Orice roman normal la cap,…