Veşti excelente! Apelurile telefonice către alte ţări din UE vor fi mai ieftine Aceste noi plafoane tarifare pentru apelurile si SMS-urile internationale efectuate in UE fac parte, impreuna cu eliminarea tarifelor de roaming care a avut loc in iunie 2017, din procesul de revizuire la nivelul UE a normelor din domeniul telecomunicatiilor. Acest proces este menit sa asigure o mai stransa coordonare intre state in materie de comunicatii electronice si sa consolideze rolul Organismului Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC), potrivit CE. "Dupa eliminarea tarifelor de roaming in 2017, UE ia acum masuri impotriva tarifelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

