- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Toate scolile, gradinitele si liceeele din Bucuresti vor fi inchise vineri din cauza conditiilor meteo, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Edilul a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene meteo extreme". "In…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- INFORMARE METEOROLOGICA valabila pentru toate judetele din MOLDOVA. Interval de valabilitate: 19 martie, ora 13:30 – 20 martie, ora 20:00. Fenomene vizate: precipitații sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zona afectata: MOLDOVA In intervalul menționat, vor fi perioade…

- Ninsorile i-au pus la lucru și pe oamenii de la sate. La nord, unde stratul de zapada atinge 25 de centimetri, gospodarii au curațat omatul din fața porților. Satenii nu se asteptau ca ninsorile prognozate pentru mijlocul lunii martie vor fi atat de puternice.

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Pe drumurile nationale si cele de legatura intre localitati se circula in conditii de iarna. In cateva localitati s-au inregistrat deconectari de energie electrica din cauza depunerilor de lapovita pe firele electrice. Pe parcursul noptii spre duminica in tara au cazut ploi, lapovita si ninsori, iar…

- Vremea rea a pus stapanire si pe tarile vecine. Cea mai grava situatie este in nordul Romaniei. Acolo, din cauza poleiului si a zapezii depuse pe carosabil, mai multe sosele sunt inchise.

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Vremea rea face ravagii in Nordul țarii. Intr-un video postat pe o rețea de socializare se vede ca stratul de zapada la Ocnița a ajuns la 15 centimetri, iar ninsoarea continua.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Cod galben de ninsori și viscol, in sud-est, pe 18 martie. Dupa codul galben de ieri, valabil pentru vestul țarii, acum a intrat in vigoare cel emis de catre Administrația Naționala de Meteorologie, valabil pentru zona de sud-est a țarii. Astfel, duminica, 18 martie – in intervalul orar 08.00-23.00,…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Noapte și dimineața va fi ceața slaba. Vantul va bate din sud-est, slab la moderat. La Briceni, Soroca și Balți se vor inregistra 11 grade Celsius, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Ninsorile au pus stapanire pe nord-estul Statelor Unite. Stratul de zapada a depasit 60 de centimetri, iar vantul puternic a rupt zeci de copaci si linii de electricitate. Peste doua milioane de locuitori din mai multe state au ramas fara electricitate.

- Peste 50 de copii dintr-un sat din județul Vaslui merg zilnic 15 kilometri prin zapada și ger ca sa ajunga la școala. Chiar daca cea mai mare parte din traseu este prin padure, elevii nu au avut liber in zilele cu cod portocaliu de vreme rea și au ajuns la cursuri, spre deosebire de colegii lor din…

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- Vremea ramane geroasa in urmatoarele doua zile Valul de ger va continua în întreaga tara, cel putin pâna vineri seara, 2 martie. Pentru 13 judete din vest si centru, aflate sub cod galben, frigul se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor înregistra…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru 28 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol, pentru șapte județe. Capitala se va afla sub Cod Galben de viscol și Cod portocaliu de ger. COD PORTOCALIU: 28 februarie, orele 06.00 – 20.00…

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari, in zona montana inalta de pana la 65 km/h (Vf. Iezer). Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna…

- Viscolul si temperaturile extreme fac ravagii! Aproximativ 4 % dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pana la ora 14.00, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Astfel, 54 de rute au fost oprite,…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap calendarul scolar. Din cauza temperaturilor foarte scazute si a ninsorilor abundente, scolile, gradinitele si cresele din Bucuresti vor fi inchise luni si marti. Masura ar putea fi extinsa si pe parcursul zilei de miercuri, daca se mentine vremea geroasa.

- Temperaturi de pana la minus 18 grade in Bucuresti, vant si ninsoare Vremea se va raci semnificativ în urmatoarele zile, în Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vântul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza…

- Toate partiile din judetul Harghita, chiar si cele care se afla la altitudini mai mici, sunt perfect functionale, stratul de zapada fiind consistent, de cel putin 60 centrimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors. Potrivit…

- ANM a emis, in urma cu puțin timp, un nou cod galben valabil intervalul 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15, vor avea loc precipitații in extindere, moderate și local insemnate cantitativ și intensificari ale vantului.

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei.

- PROGNOZA METEO. Marți, 6 februarie 2018, minima zilei va fi de -1 grad Celsius, maxima de 8 grade. Cațiva nori iși vor face apariția, dar in cea mai mare parte a zilei, soarele va fi prezent. Vantul sufla slab, cu 10 km/h, iar umiditatea este crescuta, 73%. PROGNOZA METEO. VREMEA in București Miercuri,…

- In Moldova, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit.Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade si intre -3 si doua grade a minimelor nocturne.

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in București in weekendul 20-21 ianuarie 2018. Potrivit informarii, la sfarșitul saptamanii, in Capitala, va ploua, iar precipitațiile vor fi, in cursul serii, și sub forma de ninsoare. Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora…

- Vremea schimba foaia și in Capitala, asta dupa ce bucureștenii s-au putut bucura de cateva zile cu temperaturi care au ajuns și pana la 10 grade Celsius. De duminica, insa, apar precipitațiile, gerul, iar meteorologii avertizeaza ca va ninge abundent.

- Risc de avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras, pe 19 ianuarie. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada a crescut si este instabil. Atentionarea este valabila de joi, 18 ianuarie, de la ora 20.00, pana vineri,…

- Protestatarii din Cluj care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre București, ca sa participe la protestul anunțat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, adica sunt la putin peste 100 de kilometri…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, a fost redeschisa publicului, stratul de zapada masurand in prezent peste 30 de centimetri, potrivit administratorilor acesteia. "Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Este anunțul meteorologilor cu privire la evoluția vremii din urmatoarele ore.

- Deși inca mai ninge, zapada din zona Spitalului Marie Curie este curațata cu matura. Angajații ADP Sector 4 au fost mobilizați sa indeparteze stratul de omat depus atat pe trotuarul din apropierea unitații medicale, cat și in stațiile de autobuz. In timp ce drumarii au fost mobilizați sa deszapezeasca…