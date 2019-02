Stiri pe aceeasi tema

- Curs valutar, marți, 19 februarie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) aduce vesti proaste pentru romanii cu credite sau chirii in valuta, dar si pentru aceia care vor sa investeasca in aur.

- BNR a facut vineri dimineața un anunț surpriza pentru romanii cu credite in lei oferind informații oficiale cu privire la indicele ROBOR, care nu pare sa fie afectat de scandalul dintre Banca Naționala și Guvern.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7142 lei, un nou nivel record. Este a noua oara, in ultimele doua saptamani, cand euro atinge un nou nivel maxim...

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,97 , potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, scrie antena3.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Cursul de schimb leu/euro a atins miercuri un nou minim istoric, de 4,6830 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,02% fața de marți, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), conform Mediafax.De asemenea, cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou minim istoric, de 4,6822…

- Taxa pe lacomie a fost introdusa de la 1 ianuarie 2019 și va avea efecte negative pentru romanii care au sau vor lua credite de la banci, pentru ca dobanzile vor fi majorate. „In evaluarea impactului taxei de catre Banca Nationala a Romaniei se arata ca bancile vor intra pe pierderi semnificative…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca euro a ajuns la maximul istoric, dupa ce moneda a depasit, miercuri, pragul psihologic de 4,67 lei.Astfel, BNR a cotat un euro la 4,6722 lei.Dolarul american a fost cotat la 4,0803 lei, iar francul elvetian la 4,1614 lei.Euro a atins astfel maximul istoric, contatia…

- Leul romanesc continua sa se devalueze. Moneda nationala a atins, miercuri, cel mai mic nivel istoric in comparatie cu euro, Banca Nationala anuntand un curs de referinta de 4,6722 lei/euro.