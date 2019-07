Vești despre podul din bariera Brăilei! Numai hazardul a facut ca, pe 21 iunie 2019, balustrada prabușita a podului din bariera Brailei sa nu duca la pierderea de vieți omenești. Bucata din beton lunga de 15 metri a cazut pe șosea, iar de atunci, autoritațile au decis inchiderea DEFINITIVA a podului. Repercusiunile in planul vieții buzoienilor au aparut imediat. Zona de […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

- Un muncitor de 51 de ani, din judetul Mures, a murit in aceasta dimineata pe santierul podului peste Dunare de la Braila. Barbatul a fost strivit de tevile PVC pe care le descarca dintr-un TIR, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila. "Luni dimineata, in jurul orei 09,00, un barbat…

- Un barbat de 51 de ani, din judetul Mures, a decedat, luni dimineata, pe santierul podului peste Dunare de la Braila, strivit de niste tevi PVC pe care acesta le descarca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, scrie Agerpres. "Luni dimineata, in jurul orei 09,00, un barbat…

- Balustrada podului din bariera Brailei s-a prabușit, in urma cu puțin timp, peste șosea. Din primele date, nu exista victime, insa traficul este blocat. Balustrada s-a prabușit cu tot cu trotuar. Facem precizarea ca este vorba despre podul rutier care urma sa intre in reabilitare anul acesta. Vom reveni! …

- UPDATE Balustrada podului din bariera Brailei s-a prabușit, in urma cu puțin timp, peste șosea. Din primele date, nu exista victime, insa traficul este blocat. Balustrada s-a prabușit cu tot cu trotuar. De menționat faptul ca opolițiștii nu au impus oprirea cuirculației rutiere decat pe partea pe care…

