- "Nu este absolut nimic. Informațiile le luați de la Finanțe, da? Deci noi nu avem nicio treaba", a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ministrul Muncii, Marius Budai, intrebat despre proiectul de OUG care a aparut in spațiul public și in care se prevede despre inghețarea unor pensii și salarii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul de buget pentru anul viitor urmeaza sa fie aprobat in sedinta de guvern de saptamana viitoare si va cuprinde toate sumele necesare pentru asigurarea salariilor, asa cum prevede Legea pentru 2019, dar si banii necesari cresterii…

- „Salariul minim pe economie va mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles si va fi dezbatut si aprobat vineri în sedinta de Guvern, si atunci vom avea forma finala. Ce pot eu sa anticipez, cred ca va intra în vigoare de la 1 ianuarie”, a declarat ministrul…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declarat duminica seara ca in urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens. „Saptamana viitoare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, a avut miercuri o intrevedere cu Franziska Maria Keller si cu Philippe Lamberts, copresedintii Grupului Verzilor/Alianta Europa Libera din Parlamentul European, carora le-a prezentat situatia politica din Romania si programul de reforme…