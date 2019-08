Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Ramona Manescu a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la București, Abdullah Zawawi bin Tahir, cu privire la cetațenii români condamnați definitiv la moarte pentru trafic de droguri în Malaysia și finalizarea acordurilor în curs de negociere între…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale…

- Potrivit sursei citate, cele mai frecvente situatii care au dus la luarea unor masuri de catre autoritatile de protectie a copilului din aceasta tara sunt: situatia de abandon de catre parinti sau reprezentantii legali, minori cu ambii parinti decedati, minori cu probleme de comportament pentru care…

- Primaria Sibiu anunța ca a finalizat achiziția a inca 10 autobuze noi care vor intra in flota Tursib din luna iunie. Autobuzele au sosit deja in autobaza de la Sibiu, fiind livrate de firma firma BMC Truck & Bus SRL din București. Read More...