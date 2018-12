Stiri pe aceeasi tema

- La Sankt Petersburg, FIA i-a premiat pe cei mai buni piloti din competitiile automobilistice din 2018. Printre laureati s-au aflat campionul WRC, Sebastien Ogier, campionul Formulei E, Jean-Eric Vergne, campionul World Rallycross, Johan Kristofferson, campionul Formulei 2, George Russell, si campionul…

- Deși toata lumea a sperat la o minune in toți acești ani in care Michael Schumacher a fost mai mult ca o „leguma”, managerul fostului mare campion de Formula 1 A venit cu vești triste pentru fanii acestuia.

- Sabine Kehm, fostul manager al lui Michael Schumacher, a fEcut cateva dezvEluri uluitoare despre acesta. Femeia a spus de ce au fost fEcute publice foarte putine informatii dupE accidentul la schi pe care fostul mare campioan al Formulei 1 l-a suferit in 2011, in Alpii francezi. Mai mult, aceasta a…

- Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial Michael Schumacher, va concura, in 2019, in Formula 2, seria anticamera a Formulei 1, pentru echipa Prema, informeaza news.ro.De curand, Mick a devenit campion european la Formula 3, o serie inferioara dedicata tinerilor piloti, in drumul lor…

- Familia lui Michael Schumacher a publicat un interviu pe care fostul mare campion de Formula 1 il oferise fanilor, pe siteul sau oficial, cu putin timp inainte de a suferi accidentul de schi. Schumi a vorbit despre idoli, rivali sau cea mai frumoasa victorie a carierei, informeaza Mediafax.Michael…

- Will Webber, fostul manager al lui Michael Schumacher, le da o veste proasta fanilor pilotului german. "Dupa o lunga perioada de tristete, am reusit sa ii pun capat. Am inchis acest capitol. Am avut cea mai buna perioada impreuna. Am stat alaturi 20 de ani, la bine si la greu", a spus Webber,…

