- Florin Busuioc (56 ani), care pe 6 noiembrie a suferit un infarct, dupa spectacolul susținut la Craiova, a trecut peste ce a fost mai greu, așa ca, potrivit apropiaților sai, actorul ar fi fost deja externat de la Institutul ”CC Iliescu”, informeaza click.ro. Acesta va trebui sa respecte cu strictete…

- Informații de ultima ora despre Florin Busuioc – Florin Busuioc, in varsta de 56 ani, a suferit un infarct, pe 6 noiembrie, dupa spectacolul susținut la Craiova. Din fericire, actorul a reușit sa depașeasca momentele critice și, potrivit apropiaților sai, ar fi fost deja externat de la Institutul ”CC…

- Mai multe informatii contradictorii vin de la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu din Capitala, acolo unde a fost internat actorul Florin Busuioc, dupa ce a fost adus de la Craiova. Ziele trecute, au aparut zvonuri ca indragitul om de televiziune va fi externat, insa la scurt timp s-a aflat…

- Vesti bune despre Florin Busuioc. Medicii au decis ca acesta este in afara oricarui pericol, astfel ca va fi externat din spital. Prezentatorul tv a suferit un infarct in urma cu o saptamana, in timp ce se afla pe scena de teatru din Craiova. Dupa primul atac de cord, in urma caruia a fost resuscitat,…

- Vesti bune vin de la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, unde a fost transferat Florin Busuioc dupa infarct. Actorul si indragitul om de televiziune se simte mai bine dupa operatia pe care a suferit-o la Craiova, asa ca zvonurile privind o noua interventie pentru montarea unui al doilea…

- Vesti bune pentru indragitul prezentator Meteo, scrie Romania TV.Medicii au decis ca starea lui de sanatate ii permite sa fie scos de la Terapie Intensiva.Florin Busuioc se afla acum intr un salon normal de la Spitalul C.C. Iliescu din Bucuresti.Dupa ce a fost operat de urgenta la Spitalul de Urgenta…

- Vești bune pentru indragitul prezentator Meteo. Medicii au decis ca starea lui de sanatate ii permite sa fie scos de la Terapie Intensiva. Florin Busuioc se afla acum intr-un salon normal de la Spitalul C.C. Iliescu din București. Mai mult, acesta a inceput sa vorbeasca normal, din fericire pentru…