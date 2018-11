Vești de ULTIMĂ ORĂ de la RAREȘ BOGDAN. Se întâmplă în această seară Rareș Bogdan a scris, sambata seara, pe Facebook, ca nu a vrut "nicio secunda" sa aduca vreun deserviciu televiziunii Realitatea TV și ca televiziunea și emisiunea fanion, "Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan”, nu iși schimba direcția. Intrebat de HotNews.ro ce se intampla cu Oreste și cu Oana Stanciulescu, Rareș Bogdan a transmis ca cei doi "se vor intalni cu Cozmin, toate vor intra in normal". Pe de alta parte, Cozmin Gușa a spus pentru HotNews.ro ca interdicția impusa celor doi ramane valabila și chiar se extinde la alte persoane, el facand trimitere la declarațiile date in cursul serii la Realitatea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

