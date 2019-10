Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat vineri informarea emisa joi, anunțand ploi in toata țara. Vremea se menține rece in intreaga țara pana marți. Județele Constanța și Tulcea se vor afla pana sambata dimineața sub cod galben de ploi puternice.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare nowcasting cod galben de vant valabila pana la ora 14:00 in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara.Astfel, la peste 1.800 de metri se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze care vor depasi la…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de furtuna, valabile luni si marti, în mai multe judete. Prima intra este valabila luni, 26 august, și vizeaza 12 județe din centrul și nordul țarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta o perioada de instabilitate atmosferica. Pentru Prahova si inca sapte judete, ANM a emis astazi un cod galben de vijelii, valabil pana vineri dimineata. Meteorologii anunta ca, izolat, vor fi caderi de grindina si cantitati de precipitatii de pana la 60…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare cod galben de canicula, in vigoare pentru cea mai mare parte a tarii. Meteorologii anunta alte trei zile de canicula, de duminica pana marti, cu temperaturi de 38 de grade.

- Ziarul Unirea Atenționare nowcasting: COD GALBEN de FURTUNA in Alba, luni, pana la ora 16.00. Averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului. LOCALITAȚILE vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de tip nowcasting de furtuna, valabila luni in …

- Ziarul Unirea Atenționare nowcasting: COD GALBEN de furtuna in județul Alba. Averse, descarcari electrice și vijelii. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de tip nowcasting de furtuna, valabila vineri in județul Alba, pana la ora 16:15. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri mai multe avertizari de vreme severa, anuntand ca in peste jumatate dintre judetele tarii urmeaza o perioada de instabilitate atmosferica accentuata. Avertizarea, care vizeaza si judetul Prahova, este valabila pana joi, la ora 23.00.