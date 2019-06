Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a declanșat trei proceduri de infringement impotriva Romaniei: in domeniul Mediului privind obligația de a aplica legislația europeana de reciclare a navelor și doua pe domeniul Pieței Interne, pentru imbunatațirea ghișeelor unice și facturarea electronica la achizițiile publice.Comisia…

- Prim-vicepresedintele Comisiei EuropeneFrans Timmermans, candidatul „cap de lista” al socialistilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, a declarat miercuri, inaintea dezbaterii de la Bruxelles, ca prin scrisoarea trimisa pe 10 mai autoritatilor romane incearca sa le convinga sa nu renunte la lupta…

- "In plina campanie pentru europarlamentare aflam ca riscam sa ramanem repetenti la materia stat de drept in UE. Este un lucru asupra caruia ar trebui sa reflecteze acesti decidenti, cei de la putere, in loc sa porneasca un razboi direct cu statele europene si cu toate organismele si institutiile…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Margaritis Schinas a confirmat luni scrisoarea trimisa de primvicepresedintele Frans Timmermans liderilor din Romania si a declarat ca oficialii europeni nu vor ezita sa lanseze rapid proceduri privind incalcarea dreptului comunitar, acolo unde este necesar.…

- Romania s-a facut de ras la Tribunalul UE, unde a pierdut 80 de milioane de euro! Statul roman a pierdut un proces cu Comisia Europeana, la Tribunalul de la Luxembourg, din cauza ca a depus tardiv o contestatie.Mai mult, judecatorii ii umilesc pe reprezentanții Guvernului, conduși de prin…

- Vești bune pentru Romania! Comisia Europeana a decis astazi sa claseze opt proceduri de infringement in ceea ce privește Romania.„Astazi a avut loc ciclul decizional al Comisiei Europene privind cazurile de incalcare a dreptului UE. Nu a fost declanșata nicio procedura de infringement și nu…

- "Calitatea slaba a aerului continua sa fie o problema in Romania. Principalele surse de poluare a aerului provin din sectorul transporturilor si din cel al energiei, in special din utilizarea combustibililor fosili/solizi in gospodarii. Romania ar putea inregistra progrese semnificative in vederea…

- Deputatul PNL Antoneta Ionita sustine ca, de trei ani de zile, Planul National de Control al Cancerului este ingropat in sertarele Ministerului Sanatatii, desi in Romania se inregistreaza anual 48.300 de decese provocate de cancer. ”Romania se situeaza mult peste media Uniunii Europene si se mentine…