- Ludovic Orban a anunțat ca a strans aproape 240 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura ce ar putea demite guvernul condus de Viorica Dancila. Victor Ponta spune ca șansele ca guvernul sa pice sunt la limita, insa balanța ar putea fi inclinata chiar de parlamentarii PSD.Fostul premier a anunțat,…

- Ministrul de Finante. Nirmala Sitharaman, a declarat la o conferinta de presa ca impozitul pe profit va fi redus de la 30% la aproximativ 25%, in linie cu nivelul din alte tari asiatice, un anunt care a dus la cresterea cu peste 3% a actiunilor companiilor indiene."Incepand din anul financiar…

- Victor Ponta a mai anunțat ca datele prezentate de Ministerul Finanțelor la rectificarea bugetara au fost intocmite in fals de lucratorii ministerului care au semnat in prealabil o hartie in care au specificat ca datele din raport nu sunt sustenabile. "Romania este deja in criza. In acest…

- Dezvaluire bomba facuta de liderul PRO Romania, in direct la Digi24. Victor Ponta susține ca Romania este in criza, dar angajații Ministerului de Finanțe, falsifica datele. Potrivit liderului PRO Romania, criza va fi anunțata dupa alegerile prezidențiale. Totodata liderul PRO Romania a mai anunțat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de cenzura de catre liberali. "Cred ca domnul Orban ori face un joc ascuns…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de alarma…

- "Transmitem catre toti primarii PNL o solicitare de informare privind criza bugetelor locale. Romania se afla intr-o situatie extrem de grava, riscam sa pierdem sute de milioane de euro pentru ca autoritațile locale nu mai au resursele financiare pentru co-finantarea proiectelor de investitii care…

- Restituirea supraaccizei la motorina pentru transportatori Foto arhiva Sumele necesare restituirii supraaccizei la motorina pentru transportatori vor fi prevazute la rectificarea bugetara pe care Guvernul o pregateste pentru luna viitoare a anuntat joi, la Drobeta-Turnu Severin, ministrul Finantelor,…