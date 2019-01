Stiri pe aceeasi tema

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 301 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.145 de focare, dintre care 19 in exploatatii comerciale, si 558 de cazuri la mistreti, a informat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), informeaza agerpres.ro.Citește…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 297 de localitați din 19 județe, cu un numar de 1.139 de focare (dintre care 19 in exploatații comerciale) și 527 de cazuri la mistreți. In total au fost eliminați 364.157 de porci afectați de boala, informeaza ANSVSA.Au fost stinse 12 focare in județul ...

- ARAD. Joi dimineața doar doua localitați din județul Arad (aproximativ 100 de clienți) nu aveau curent electric, echipele E-Distribuție Banat intervenind pentru realimentare lor. In data de 20 decembrie, la ora 10.00, situația era urmatoarea: – in judetul Timiș erau nealimentate…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 295 de localitați din 18 județe din Romania, cu un numar de 1.131 focare (dintre care 18 in exploatații comerciale) și 381 de cazuri la mistreți. In total au fost eliminați 362.648 de porci afectați de boala, potrivit hotnews.ro.

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 289 de localitati din 17 judete, cu un numar de 1.108 focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 234 de cazuri la mistreti, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara.

- Meteorologii vin cu vesti teribile pentru urmatoarea luna si jumatate: se anunta o iarna extrem de grea in Romania! „Tara noastra se va situa, cel putin in urmatoarea luna – o luna si jumatate la zona de confluenta intre doi factori care vor incerca sa domine aceasta regiune a Europei, respectiv furtunile…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza în prezent în 283 de localitati din 18 judete, fiind înregistrat un numar de 1.084 de focare (dintre care 16 în exploatatii comerciale) si 146 de cazuri la mistreti.

- "La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 266 de localitati din 15 judete, cu un numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). De asemenea, au fost inregistrate 136 cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 354.604 de porci afectati de boala", se arata intr-un…