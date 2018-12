Vești bune pentru șoferi. Noua taxă auto încă nu poate fi aplicată Vesti excelente pentru toti soferii din Romania. Noua taxa auto anuntata de ministrul Mediului pentru anul 2019 nu poate fi aplicata inca. Procedurile de calculare ale acesteia sunt in blocaj. „Pana la ora actuala, o forma care sa fie agreata (o noua taxa auto - n.r.), care sa nu aiba niciun fel de dubiu, care sa nu avem repercusiuni majore din punct de vedere financiar asupra noastra a fiecaruia, lucru pe care nu mi-l doresc, este ca nu s-a gasit inca opti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

"Vom reuși sa finalizam și sa spunem: așa se va intampla pentru fiecare autovehicul in parte, dar nu va fi taxa. Vor fi niște contribuții care sa duca cu gandul efectiv la poluare, adica poluatorul sa plateasca, cel care are o mașina mai veche sa plateasca ceva, cine are hybrid are și el un cuantum…

