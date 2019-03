Stiri pe aceeasi tema

- Necesitatea continuarii lucrarilor la drumul dintre Uricani și Herculane este unul din puctele atinse in prezența ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și Narcis Ștefan Neaga, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

- Anul acesta vor fi dati in trafic la nivel national 180 de kilometri de autostrada, au afirmat joi ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga.

- Din pacate, singurii care au de suferit de pe urma acestor intarzieri sunt soferii, nevoiti in continuare sa isi riste vietile, circuland pe sosele mult prea aglomerate, scrie ziare.com. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, sustinea,…

- Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), estimeaza ca Romania va da in trafic 116 kilometri de autostrada in 2019, urmand ca in 2020 sa aiba in total peste 1.000 de kilometri. „In 2019, 116 kilometri de autostrada vor fi dati in trafic.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, intr un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR pleaca acasa daca pana pe 31 decembrie nu sunt finalizati 100 de kilometri de autostrada, transmite Agerpres.roAnul acesta, noi trebuie sa…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța semnarea contractelor pentru construirea a doua tronsoane ale drumului expres Craiova – Pitești. Valoarea totala a contractelor semnate este de 385.000.000 euro fara TVA, conform Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, luni, de CNAIR,…