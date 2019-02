Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene.

- Intermedierea financiara in scadere are cauze structurale, iar daca ne raportam la rata inflatiei si a deficitului de cont curent, acestea sunt simptome de functionare anormala a organismului economic, a spus, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, in Parlament,…

- Un important sindicat al agentilor vamali si de imigratie ai SUA a cerut marti Senatului sa blocheze confirmarea in fruntea agentiei federale pentru imigratie si vami (ICE) a lui Ronald Vitiello, care a fost nominalizat de presedintele Donald Trump, argumentand ca acesta a facut de-a lungul timpului…

- Principala cauza a accidentelor rutiere este viteza. Pentru a evita cat mai multe tragedii, autoritatile le-au propus producatorilor de masini un sistem de limitare a vitezei. Insa, propunerea este extrem de controversata, fiind criticata atat de producatorii auto, cat si de soferi.

- "Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Muncii, scrie kanald.ro.…

- Camerele de control fixe pentru verificarea rovinietei vor deveni, de la inceputul lui 2019, si radare. Asa suna o stire care a fost intens citita si comentata in luna noiembrie a anului trecut.

- Vești proaste pentru șoferi! De la data de 1 ianuarie, vor creste accizele la carburanti, potrivit unei prevederi mai vechi din Codul Fiscal. Majorarea de accize, care va fi resimtita in pretul de la pompa de consumatori inca din prima zi a anului 2019 este generata de aceasta data de ajustarea lor…

- Vești bune pentru șoferi aduse de șeful Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra a anunțat astazi ca saptamana viitoare, la sediul instituției, va fi semnat contractul pentru proiectarea și execuția Centurii de Sud a Timișoarei. Acest lucru se va intampla marți, 18 decembrie. Va reamintim ca, la sfarșitul…