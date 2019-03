Vesti bune pentru salariati. Vor avea parte de o noua minivacanta mai lunga decat de obicei

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii ar putea beneficia de o noua minivacanța in luna aprilie a acestui an, in perioada Paștelui. Daca Guvernul va decide sa acorde o zi libera intre sarbatorile pascale și ziua de 1 Mai, bugetarii ar putea beneficia de o minivacanța de 6 zile. Dat fiind faptul ca in acest an Paștele Ortodox va…

- Angajatii de la Stat s-ar putea bucura de o minivacanța mai lunga la sfarsitul lunii aprilie si inceputul lunii mai. Motivul este faptul ca, pentru prima data, Vinerea Mare este zi libera prin lege.

- Data de 24 ianuarie este declarata zi libera de la Guvern. Aceasta pica intr-o zi de joi, iar acest fapt le-ar putea aduce bugetarilor un beneficiu, și anume, Guvernul ar putea lua decizia sa faca din nou punte cu weekendul și sa aiba parte de patru zile libere la final de ianuarie, respectiv - joi,…