- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,99%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite news.ro.CITESTE SI: SURPRIZA: Ciocolata,…

- Cel putin doi turisti vietnamezi au murit, iar alti 12 oameni au fost raniti in urma unei explozii ce a vizat un autocar turistic ce se afla in zona piramidelor de la Giza, Egipt, relateaza presa internationala. Doi turisti vietnamezi au decedat, iar alte 12 persoane au fost ranite in urma exploziei…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,03 , potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei BNR si citate de RomaniaTv.net. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Doi dintre denunțatorii din dosarul “Dipi 2” – clasat la inceputul lunii noiembrie și in cazul caruia atat procurorul care l-a deschis, Florentina Mirica, cat și fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi sunt vizate de o ancheta a Secției pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați – au discutat…

- Potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele Robor la trei luni a scazut la 3,08%. Este cel mai mic nivel din ultimele cinci luni si jumatate. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ii da o replica usturatoare președintelui Klaus Iohannis in privința preluarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii europene. Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu…

- “Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie, Tara mea de glorii, tara mea de dor?” (Mihai Eminescu) “Orice imparație care se dezbina in sine se pustiește, orice cetate sau casa care se dezbina in sine nu va dainui” (Matei 12, 25). 1 Decembrie 2018 Sarbatoarea onomastica a ROMANIEI, la 100 de ani de victorii…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a critica in termeni extrem de duri Raportul MCV la adresa Romaniei, spunand ca oficialii europeni trateaza Romania ca pe „proasta Europei”. Ion Cristoiu scrie, pe blogul personal, ca solicitarile oficialilor de la Bruxelles sunt absurde și nu au ținut cont de opinia juriștilor.…