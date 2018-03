Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,03% pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite News.ro . Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,08%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,37%, cel mai mare nivel din noiembrie 2014. Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,06%, dar indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,37%, cel mai mare nivel din noiembrie 2014, potrivit…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei luni…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 1,99% dupa sapte zile de stagnare, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 1,98%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa tragedia din Italia: Consultatul Romaniei, masuri de…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 1,99%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 1,97%, dupa trei zile de stagnare, acesta fiind cel mai mic nivel din ultimele doua luni, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 1,98% pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 1,98%, cel mai mic din data de 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,04%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Luni, BNR a decis sa mareasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%.Robor la 3 luni…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2%, cel mai mic din 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2%, cel mai mic din 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,03%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: ULTIMA ORA - Fostul premier Emil Boc, citat cu MANDAT DE ADUCERE la DIICOT…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,05%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro.Robor la 3 luni este indicatorul…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,10%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,09%, cel mai mic din ultima luna, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro.Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…