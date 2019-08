Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Scadere a cotației ROBOR la acest inceput de saptamana. Cifre noi publicate de Banca Naționala a Romaniei Vești bune pentru romanii care au credite la banca. Ultimele date publicate de BNR arata o scadere a indicelui in funcție de care se calculeaza dobanzile pentru creditele in lei. Astfel,…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) nu este corelat cu perspectiva de inflatie, insa ROBOR-ul era mai apropiat de aceasta perspectiva, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Cei de la politică monetară…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,23%, pentru a treia oara consecutiv, iar ROBOR la 6 luni a scazut la 3,36%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,24%, cel mai mic nivel din ultimele doua luni, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,26%, cel mai mic nivel din ultimele doua luni, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,28%, cel mai scazut nivel din ultimele sase saptamani, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicele a scazut la 3,29%. Miercuri,…

- Indicele ROBOR la trei luni a scazut, marti, la 3,29%, cel mai scazut nivel din 2 aprilie, cand a fost 3,23%. Totodata, indicele ROBOR la sase luni a scazut la 3,39%. BNR a publicat, recent, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a inlocuit…

- Vești bune pentru romani! Bancile din Romania au inceput sa reduca dobanzile la creditele in lei, dupa intrarea in vigoare a noii referințe IRCC.Mai multe banci și-au anunțat deja noile oferte de creditare pe baza noului indice de referința. Pentru creditele acordate in moneda naționala, rata de dobanda…