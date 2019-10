Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns in primul semestru al anului 2019, la 57,43 miliarde de lei (12,13 miliarde de euro), comparativ cu 45,6 miliarde lei, in aceeași perioada a anului trecut, informeaza ASF, potrivit Mediafax.Ponderea…

- Ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a fost, la sfarșitul lunii iunie 2019, de 5,80% comparativ cu 5,22% in decembrie 2018. "Activele fondurilor de pensii private au depașit nivelul de 12 miliarde de euro la finalul semestrului I al anului curent și au ajuns la o pondere de 5,8%…

- Activele nete ale celor 81 de fonduri deschise locale au crescut in luna august cu 1,6-, pana la 23,4 mld lei (5 mld euro), in vreme ce cresterea in anul curent a ajuns la 8,7-. Fondurile deschise locale au beneficiat in luna august de intrari nete de 293,4 mil lei (62 mil euro), fiind vizate fondurile…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 56,7 miliarde de lei, la 31 iulie 2019, in crestere cu 27,8% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai…

- Proiectul de rectificare bugetara asigura plata integrala a salariilor, pensiilor si a proiectelor de investitii si nimeni nu trebuie sa si faca niciun fel de griji, a declarat, luni, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Prima rectificare bugetara din acest…