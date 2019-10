Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, un proiect care prevedea acordarea de sporuri de periculozitate pentru angajații Municipalitații. Cei de la USR au contestat acest proiect.„Salariații din aparatul de specialitate al Primarului General și instituțiilor și servicilor…

- Inceperea lunii noiembrie ii asteapta pe romani cu o veste proasta. O noua taxa va fi introdusa, iar acestia vor fi obligati sa scoata bani din buzunare. Decizia vine in urma unui proiect de lege, votat in ședința Consiliului General al Municipiului București.

- Primarul Municipiului Sebes, jud. Alba; In temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 și art. 134, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; In baza art. 196 alin.1, lit. b) din aceeasi lege, D I S P U N E Art.1. Se convoaca Consiliul Local al Municipiului…

- Primaria București acorda eco-vouchere in valoare de 3.000 de euro pentru 3.000 de taximetristi, intr-o prima etapa, incepand din ianuarie 2020. Programul Rabla TAXI, propus de Primarul General Gabriela Firea, a fost aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu 30 de voturi pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea: Programul Rabla TAXI, aprobat astazi, este parte a planului municipal de combatere a poluarii aerului in Capitala. Primaria Capitalei acorda eco-vouchere in valoare de 3.000 de euro pentru 3.000 de taximetristi, intr-o prima etapa, incepand din ianuarie 2020. Am introdus,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat, miercuri, un comandament la care au fost invitati toti factorii responsabili cu implementarea planului de masuri privind combaterea ambroziei de pe teritoriul Capitalei. Gabriela Firea a transmis, miercuri, ca trebuie modificata legislatia referitoare…

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Acțiune Civica Diaspora pentru Romania, asociație care organizeaza manifestația din 10 august, din Piața Victoriei.La intalnire au fost prezenți viceprimarul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Actiune Civica Diaspora pentru Romania, asociatie care organizeaza manifestatia din 10 august, din Piata Victoriei. La intalnire au fost prezenti viceprimarul Aurelian…