Vești bune pentru români - OUG privind Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Senatul a adoptat, luni, Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Inițiativa prevede posibilitatra achiziționarii unor autovehicule electrice hibrid sau complet electrice potrivit mediafax. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi a fost adoptat cu 86 de voturi „pentru” și un vot „impotriva”. Comisia de buget-finananțe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

