- Dorel Caprar spera la vești foarte bune pentru angajații din toata țara. Intr-un comunicat remis miercuri, deputatul aradean precizeaza din start ca „salariul minim pe economie ar trebui sa creasca incepand cu 1 ianuarie 2019, conform programului de guvernare. Insa, avand in vedere situația economica…

- In cadrul vizitei de lucru efectuate de catre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, in Emiratele Arabe Unite, cele doua parți, romana și emirateza, au agreat instituirea unui cadru mai strans și mai activ de colaborare și coordonare la nivel guvernamental și astfel au convenit ridicarea nivelului…

- Vești importante pentru romani! Un impozit important ar putea sa dispara pana in anul 2020. Este vorba despre impozitul pe dividende. In cazul in care masura va fi aplicata in urmatorii ani, veniturile din dividende ar deveni mai atractive pentru afaceriști. Masura n-are un termen concret de punere…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca va fi data o OUG prin care impozitul pe venit sa treaca integral la nivelul comunitaților locare, decizie care va fi luata inainte de calcularea bugetului pe 2019, scrie Mediafax. Intrebat, miercuri la Parlament,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat, insa aceasta masura este exclusa, nefiind in programul de guvernare, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.…

- Guvernul analizeaza posibilitatea sa elimine impozitul pe venit aplicat medicilor. Masura vine dupa ce salariile cadrelor medicale au crescut semnificativ de la 1 martie si dupa ce s-a majorat varsta de pensionare. Daca Guvernul va decide pana la urma sa elimine acest impozit, medicii vor…