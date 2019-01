Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani in 2019, in privința zilelor libere. Fața de 2018, in anul urmator, vor exista 2 zile libere in plus. Chiar daca majoritatea zilelor libere legale vor fi in weekend, finalul lunii aprilie și inceputul lui mai pot aduce o vacanța prelungita. Romanii vor avea 15 sarbatori legale…

- Romanii s-ar putea bucura de o noua minivacanța la finalul lunii ianuarie 2019, de Ziua Principatelor Unite. Data de 24 ianuarie este declarata zi libera de la Guvern. Aceasta pica intr-o zi de joi, iar acest fapt le-ar putea aduce bugetarilor un beneficiu, si anume, Guvernul ar putea lua decizia…

- Guvernul ar putea decide ca zilele de luni, 24 decembrie 2018 si luni, 31 decembrie 2018 sa fi declarate zile libere. Astfel, romanii s-ar bucura de cateva zile de vacanța in plus. Practica ultimilor ani a aratat ca atunci cand sunt zile lucratoare de legatura intre weekend si zilele de sarbatoare,…

- Vesti bune pentru angajati: 24 si 31 decembrie ar putea fi zile libere. Vezi cum vor lucra romanii de Craciun si Revelion ZILE LIBERE. Mini-vacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie a dat staratul sarbatorilor de iarna. Urmeaza alte zile libere, de Craciun 2018 și de Revelion, de care toți angajații…

- Mini-vacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie a dat staratul sarbatorilor de iarna. Urmeaza alte zile libere, de Craciun 2018 și de Revelion, de care toți angajații romani vor beneficia.

- Coaliția PSD-ALDE a decis in acest an mariri de pensii și salarii, dar și de alte beneficii sociale. Deși au mai mulți bani fizic in buzunar, romanii susțin ca in fapt puterea de cumparare nu prea a crescut cam deloc și ca in general situația sta mai prost ca anul trecut.La intrebarea daca…

- Exista ani și ani atunci cand vine vorba de zilele libere, in Romania. Daca in 2018, nelucratoarele au picat mai mult prin weekend, practic distrugand speranțele angajaților romani la mai multe zile libere, exista și vești bune și vești proaste, legat de zilele libere din 2019.

- La sfarșitul lunii, pe 30 noiembrie, in calendarul creștin ortodox al lunii noiembrie pica sarbatoarea Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei. Pentru ca Sf Andrei pica intr-o zi de vineri, romanii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!