- "Suntem in grafic cu subventiile la APIA, mai bine decat ne-am programat. Noi am staruit sa incheiem verificarea in camp, controalele de rutina obligatorii, pana la data de 1 octombrie. Aceasta operatiune, la nivelul tarii, am terminat-o pe data de 24 septembrie, ceea ce ne-a permis sa trecem la…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, impreuna cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, și ambasadorul Federatiei Ruse in Romania au participat astazi la deschiderea evenimentului Fabricat in Vrancea din Crangul Petrești. Alaturi de aceștia s-au aflat majoritatea primarilor din localitațile…

- Cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International al Viei si Vinului – Bachus a continuat, vineri, intre orele 10.00 – 14.00, cu Concursul Național de Vinuri Bachus 2019-ediția a X-a, care a avut loc la Domeniile Panciu Winery&Resort. Astazi (sambata), intre orele 11.00-19.00, va avea loc la Muzeul…

- Petre Daea: „Aceasta va fi ca banca de aur a Romaniei. E mai buna decat banca de aur a tarii" "La propunerea Ministerului Agriculturii, a fost adoptata o hotarare de Guvern privind infiintarea Bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau.…

- Ministerul Agriculturii ii raspunde liderului PNL Ludovic Orban, dupa ce acesta a cerut demisia lui Petre Daea, pe motiv ca a raportat date fictive in ceea ce priveste productia agricola pe 2018, anuntand ca datele sunt corecte, iar politicienii sa „mearga in teren la recoltat de porumb”. „In ceea ce…

- Casa Romana de Comert Agroalimentar 'Unirea' este cel mai mare proiect al Ministerului Agriculturii, care trebuie sa rezolve valorificarea productiei pe care fermierii mici o realizeaza, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea. "Este cel mai mare proiect pe care si l-a propus MADR…

- Toata memoria presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniul agriculturii este sigilata intr-un seif de peste o tona, care se afla la cabinetul ministrului, iar aceste documente pot fi consultate oricand si de catre oricine, a declarat, marti, ministrul de resort, Petre Daea, intr-o…

- 'In acest seif avem memoria celor sase luni de zile care s-au petrecut pe perioada in care Romania a detinut presedintia Consiliului UE. (...).Va spun si de ce. Pentru ca pretuiesc foarte mult dialogul, pretuiesc foarte mult caracterul uman, colaborarea si respectul fata de cei cu care ne intalnim…