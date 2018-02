Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept „Ziua Independentei nationale”, termenul de dezbatere si vot al proiectului implinindu-se pe 20 decembrie 2017.

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Praznicul Intampinarii Domnului este sarbatorit in fiecare an de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care comemoreaza momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- Din februarie, prețul painii ar putea sa creasca cu 10%. Scumpirea energiei electricite si a gazelor naturale la care se adauga majorarea salariilor decise de autoritați pot fi cauzele unei asemanea cresteri de pret.

- Vesti bune de la echipajul romanesc angajat in traversarea Atlanticului intr-o barca cu vasle. A trecut aproape o luna de la plecare si cei patru tineri mai au de parcurs un sfert de drum pana la destinatie.

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie…

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, începând de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine în urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere…

- In locul tichetelor de masa va fi acordata o indemnizatie de hrana, insa, pe parcursul anului viitor, doar bugetarii din sistemul sanitar care au primit in 2017 tichete de masa vor putea beneficia efectiv de aceasta indemnizatie, in timp ce ceilalti bugetari vor fi nevoiti sa astepte pana in 2019,…

- Unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele“ este sarbatorit in prima zi a anului. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni cutia de chibrituri…

- Naționala de handbal masculin a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2019. Sub comanda lui Xavier Pascual Fuertes, “tricolorii” au efectuat zilele trecute un cantonament la Barcelona și vor participa in finalul anului la Yellow Cup, un puternic…

- Cristi Manea, fundașul dreapta de 20 de ani al celor de la CFR Cluj, și-a pus o dorința sincera pentru 2018: vrea sa devina om de baza la echipa naționala, pentru care a debutat cand nu avea nici 17 ani. "Eu sper sa revin cat mai curand la naționala, ma pregatesc foarte bine in fiecare zi, dau tot…

- Pasapoartele ar putea fi valabile zece ani. Mai multi parlamentari UDMR au initiat un proiect prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice sa se dubleze pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani, dar sa ramâna neschimbat iar pentru cei cu vârste cuprinse…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis joi, AGERPRES.Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor…

- In 2018, dintr-un total de 14 zile de sarbatoare in care nu se lucreaza, 11 vor pica in timpul saptamanii si 3 in weekend. Comparativ cu 2017, cand au fost mai multe minivacante, dupa ce Guvernul a dat zile libere pentru weekend-uri prelungite, anul viitor vor fi mai putine zile nelucratoare. Potrivit…

- Romania are o noua sarbatoare naționala! Camera Deputatilor a adoptat in luna noiembrie, un proiect de lege care prevede declararea zilei de 18 decembrie ca ,,Ziua Minoritatilor Nationale din Romania”, concomitent cu ridicarea acesteia la nivel de sarbatoare nationala. Intrucat Camera…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice proiectul privind Strategia nationala impotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 - 2022 si Planul national de actiune 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 - 2022,…

- Un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, ziua de 18 decembrie va fi declarata sarbatoare naționala, fiind sarbatorita Ziua Minoritaților Naționale.Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din România, care prevede declararea zilei…

- Ziua de 18 decembrie va fi declarata zi de sarbatoare naționala, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Potrivit textului legii, în aceasta zi, chiar din acest an, se va sarbatori Ziua Minoritaților Naționale.

- Vinerea Mare ar putea deveni sarbatoare legala, nelucratoare; Proiectul de lege este inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați, și a fost depus in Parlament, la Senat. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima zi din de vineri dinaintea Paștelui, și astfel…

- Vinerea Mare ar putea deveni sarbatoare legala, nelucratoare. Mai exact, proiectul de lege este inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați, și a fost depus in Parlament, la Senat. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima zi din de vineri dinaintea Paștelui,…

- Senatul a adoptat luni, ca for decizional, un proiect de lege de modificare a Legii educatiei nationale privind liceele agricole in care a fost strecurat un amendament apartinand UDMR si votat de PSD ce prevede, fara legatura cu liceele agricole, ca unitatile de invatamant cu predare in limbile minoriatilor…

- Vesti proste pentru romani. Si in anul 2018 se vor aplica unele masuri de limitare a cheltuielilor publice, a anuntat Guvern. Astfel, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber, autoritatile publice vor fi obligate sa reduca cu 10% cheltuielile…

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula "1 la 2", in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…

- Reprezentantii Cartel Alfa sustin, intr-o scrisoare deschisa transmisa miercuri presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, ca ”reforma fiscala propusa de actuala coalitie de guvernare a provocat o mare incertitudine in ceea ce priveste relatiile de munca” si afirma ca au semnale potrivit carora…

- Dupa modificarile adoptate la legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor in comisia speciala pentru legile justitiei, deputatul Liviu Plesoianu este primul parlamentar PSD care anunta ca nu va da un vot favorabil in plen. Plesoianu este nemultumit de faptul ca raspunderea materiala…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro. ANRE estimeaza ca pretul energiei electrice se va majora cu 1,5% la clientii finali de la 1 ianuarie…

- Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romani a fost adoptat cu 279 de voturi „pentru” si 4 abtineri. Proiectul de lege prevede ca anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Minoritatilor Nationale din Romania,…

- Dan Petrescu a refuzat sa preia naționala Romaniei dupa demiterea lui Christoph Daum, insa acum selecționata din Uzbekistan este pe urmele tehnicianului roman. Presa italiana anunța ca Dan Petrescu, Walter Mazzari, Angelo Alessio, Bert Van Marwijk și Slaven Bilici sunt antrenorii luați in calcul pentru…

- ”Nu voi lua parte la festivitati, cunoasteti motivele. Astept momentul in care ziua nationala a Romaniei poate sa fie o sarbatoare pentru toti cetatenii Romaniei. 1 Decembrie nu este o asemenea zi (...) Eu respect, deci vreau sa fie foarte clar, ca noi respectam ziua de 1 Decembrie, respectam faptul…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis, ulterior fiind publicata in Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, "se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale…

- Propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din Romania ca sarbatoare naționala in data de 18 decembrie a fost adoptata, marti, de Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 279 de voturi “pentru” si 4 abtineri. Actul normativ prevede ca pentru sarbatorirea Zilei Minoritaților…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania.

- Sarbatoare mare pentru crestin ortodocsi pe 21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Aceasta este o zi extrem de importanta – este despre momentul in care Fecioara Maria, in varsta de trei ani, a fost dusa de parintii sai, Ioachim si Ana, la Templul din Ierusalim, conform ziare.com . Aceasta…

- Dolarul poate creste cu 10%, spun specialistii, iar asta inseamna scumpiri pe linie la carburanti, energie elctrica si gaze. Cei care fac plinul simt deja. Un litru de benzina premium a trecut de 6 lei.

- Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este pomenit in calendarul creștin ortodox la 16 noiembrie.Este unul din cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a prezentat miercuri o situatie cu numarul de mandate solicitate si obtinute pe Legea sigurantei nationale, potrivit SRI."Ne-a venit un raspuns de la SRI, unul clasificat si unul neclasificat, privind mandatele solicitate…

- Vesti bune pentru romani! Fara viza in Canada de la 1 decembrie Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, de la 1 decembrie, autoritatile canadiene vor elimina cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care nu intentioneaza sa aiba sederi mai lungi de sase luni pe teritoriul statului…

- Senatul a respins, luni, propunerea legislativa UDMR prin care ziua de 15 martie ar fi devenit oficial sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. “In localitatile unde traiesc persoane apartinand comunitatii maghiare, autoritatile administratiei publice locale si judetene, institutiile publice pot…

