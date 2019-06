Veşti bune pentru persoanele cu handicap. Plajă specială, redeschisă la mare Organizatia 'Impreuna pentru Viitor' a creat acest spatiu de recreere pentru a oferi egalitate de sanse si un turism civilizat deschis tuturor, a precizat in cadrul evenimentului Mihaela Carutasu, initiatoarea proiectului. "Aceasta plaja, ce ocupa o suprafata de doar 200 de mp, functionala din luna august 2017, a atras la mare in fiecare an un numar mare de persoane cu nevoi speciale si insotitorii acestora din tara si din strainatate. Utilitatile de aici si voluntarii asociatiei noastre sunt la dispozitia beneficiarilor zilnic, pe plaja din Mamaia, intre orele 08,00-18,00", a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

