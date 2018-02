Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018, a informat duminica presedintele…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Sindicatele din mineritul Vaii Jiului atrag atentia asupra pericolului care planeaza asupra productiei de huila si aprovizionarii termocentralelor, avertizand asupra faptului ca, pana la sfarsitul saptamanii, s-ar putea crea un blocaj din cauza lipsei spatiilor de depozitare. Potrivit presedintelui…

- "Ca roman, știu eforturile pe care țara mea le depune și le-a depus pentru a asigura cetațenilor sai o viața cat mai buna și cunosc, totodata, cat de mult depind aceste eforturi de fondurile de coeziune. Și acest lucru este valabil și pentru alte state membre, mai ales din Europa Centrala și de Est,…

- Comisia Europeana a adoptat, astazi, o strategie care confirma perspectiva europeana a regiunii ca investitie geostrategica intr-o Europa stabila, puternica si unita, bazata pe valori comune .

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si în mod adecvat în cazul în care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene.Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui…

- Liderul PSD a reacționat dupa raspunsul dur al Comisiei Europene, anunțand ca in zilele urmatoare va prezenta o „minciuna transmisa oficial” din Romania.„Inseamna ca e foarte bine. Noi, de exemplu, o sa prezentam zilele urmatoare o miciuna transmisa oficiala de aici și cred ca este bine sa…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, la un post de televiziune, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de...

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, pentru AGERPRES, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana a propus noi norme menite sa le ofere statelor membre o mai mare flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxa pe valoare adaugata (TVA) și sa creeze un mediu fiscal imbunatațit, care sa ajute la dezvoltarea IMM-urilor. Propunerile formulate joi, 18 ianuarie, reprezinta pașii finali…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare.…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii in mediul…

- In urma includerii Grupului Enel in platforma europeana multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Organizatiei Natiunilor Unite in octombrie anul trecut, CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat ieri la prima intalnire a membrilor platformei ce…

- Mihai Tudose l-a laudat pe ministrul Transporturilor Felix Stroe, dupa ce acesta a anunțat ca magistrala M6 de metrou va fi gata la timp. Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene cererea de finantare pentru construirea liniei de metrou intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni."Mihai…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Activitatea de extractie a carbunelui din subteranul minelor Paroseni si Uricani se va opri definitiv vineri, 22 decembrie, dupa care cele doua exploatari de huila din Valea Jiului vor intra programul de ecologizare si inchidere stabilit in conformitate cu notificarile transmise Comisiei Europene.…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana a lansat ieri o investigatie aprofundata pentru a determina daca stergerea de catre statul roman in 2013 a datoriilor companiei CFR Marfa i-au dat companei un avantaj neloial, cu...

- Comisia Europeana a deschis luni o investigatie amanuntita asupra grupului suedez IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, pe care il banuieste ca a beneficiat de avantaje fiscale incorecte din partea Olandei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul comunitar precizează că,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- O parte dintre stalpii care urmeaza sa fie montati la Mina Lupeni pentru punerea in functiune a abatajului in locul unde s-a surpat un tavan, la inceputul lunii octombrie, au sosit si urmeaza sa fie montati. Anchetele deschise in urma accidentului sunt inca in desfasurare. Presedintele Sindicatului…

- Un numar de 496 de mineri de la exploatarile de huila Lonea si Lupeni au fost concediati colectiv in cadrul programului de disponibilizari al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), cei care au plecat din sistem definitivandu-si luni documentele ce tin de incheierea relatiilor de munca in cadrul…

- Informatiile primite pana in acest moment, prin Punctul National de Contact al Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje din Romania (PNC SFAAF RO), arata ca distributia produselor contaminate s-a facut catre state terte din Asia si Africa, potrivit ANSVSA. "PNC SRAAF RO nu a primit…

- Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) vor respinge probabil propunerea Comisiei Europene vizand crearea unei functii de ministru european al Economiei si Finantelor, care ar cumula functiile de vicepresedinte al Comisiei si presedinte al Eurogrup, potrivit șefului acestuia, Jeroen Dijsselbloem…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Libertatea v-a purtat timp de trei zile prin ceea ce a mai ramas din industria romaneasca a mineritului. I-am adus la lumina pe minerii din Uricani, ortacii care vor ramane șomeri in mai putin de doua saptamani. Exploatația in care au muncit patru generații de mineri se inchide. Ce alternative au?…

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Mina Uricani, din Valea Jiului, se inchide luna aceasta, dupa 70 de ani de activitate. Nu este o simpla astupare a unei gauri din pamant, ci una care lasa in urma 281 de șomeri și distruge o lume. Ortacii din acea zona extrag huila din tata-n fiu și nici nu se vad facand altceva. In nicio activitate,…

- "La Bucuresti avem din nou o criza grava a statului de drept. Este vorba, ca si in ianuarie, de o incercare de a modifica legile justitiei, pentru a proteja politicieni corupti", a afirmat Preda in plenul PE. Eurodeputatul a spus ca, in ianuarie, Guvernul a folosit o ordonanta de urgenta,…

- Aproape 176 de milioane de euro din Fondul de Coeziune sunt investiți in infrastructura de gestionare și distribuție a apei in multe zone urbane din județul Vrancea, in estul Romaniei, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Acest proiect sprijinit de Europa, care include construirea…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- Cu aceasta ocazie, a discutat și despre noua inițiativa a Comisiei Europene care iși propune sa implice cat mai mulți cetațeni, dar și experți, in acesta lupta contra știrilor false (fake news). In perioada 13 noiembrie 2017 – 23 februarie 2018, Comisia Europeana organizeaza o consultare publica…