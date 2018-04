Stiri pe aceeasi tema

- Rata media a ROBOR ar putea ajunge in urmatoarele 12 luni la 3,13%, iar cursul valutar ar putea urca la 4,7651 lei pentru un euro, estimeaza analiștii CFA Romania in Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.

- Desi contextul macroeconomic nu este tocmai favorabil romanilor, ca urmare a cresterii inflatiei, a ratei de dobanda de politica monetara a BNR, dar si a indicelui ROBOR, datele publicate de BNR cu privire la depozitele in lei ale gospodariilor populatiei arata ca la 31 ianuarie 2018 acestea au crescut…

- Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta,…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,05%, cel mai mic nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Conform normelor juridice publicate in Monitorul Oficial in 2017, HG nr. 38 din 27.01.2017, pe vremea in care Ministerul Educatiei Nationale era condus de prof.dr. Sorin Grindeanu, salariul de baza pentru un profesor universitar variaza in functie de vechime, ajungand la maximum 7.400 de lei la peste…

- Vesti teribile pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Anuntul a venit chiar din Statele Unite ale Americii. Acțiunile companiei Rovio, cea care se afla in spatele cunoscutului joc Angry Birds, au scazut cu aproape 10%, anunta Financial Times, citat de B1TV. Declinul vine dupa ce seful diviziei de gaming…

- SALARII MEDICI 2018. Medicii primesc o uriașa creștere salariala de la 1 martie. Potrivit noii grile de salarizare, un medic primar, care acum câstiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675…

- Romanii plecati la munca in strainatate, care au incasat alocatii pentru cresterea copiilor din ambele tari, vor fi nevoiti sa restituie banii. Cei care merg in strainatate pentru o perioada scurta raman asigurati in sistemul social al tarii de origine.

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unui bugetar roman.

- Au intrat pe carduri salariile angajatiilor de la Finantele iesene • Chiar daca a beneficat de o crestere de 200 lei, directorul general s-a trezit cu un venit incredibil • Cel mai bine o duc directorii executivi, care au primit o marire salariala de aproximativ 500 lei • Directorul de la Vama a ramas…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, in timp ce soferul sau primeste 6.500 de lei. Robu spune ca face “economii”, pentru ca foloseste ca sofer un sef de serviciu care lucreaza alaturi de el 12-14 ore pe zi.

- Vești bune pentru romanii care au lucrat cu acte in regula cel puțin un an in afara țarii. Aceștia pot ajunge sa primeasca pensii consistente, chiar daca se vor intoarce in tara. Cum este posibil? Daca au indeplinit condițiile de pensionare din țara in care au lucrat, pot solicita pensie de la statul…

- Cresterile salariale fabuloase cu care defilau in campania electorala PSD si ALDE s au dovedit a fi adevarate fumigene, menite sa sufoce, in realitate, atat mediul de afaceri, cat mai ales veniturile angajatilor. "Peste o saptamana, romanii isi vor incasa lefurile pe luna ianuarie, prima luna care cade…

- Creșterile și scaderile salariale sunt principalele subiecte ale momentului. In ciuda asigurarilor oferite de Olguța Vasilescu și Liviu Dragnea ca salariile nu au scazut, mai mulți reprezentanți din diferite domenii, inclusiv cei din MAI, anunța ca veniturile s-au micșorat.

- L'Equipe a calculat salariile jucatorilor și tehnicienilor din Ligue 1, iar portarul lui Nantes are 1,2 milioane de euro brut anual, in timp ce Ranieri e rasplatit cu 4 milioane! Neymar conduce detașat: 36,8 milioane. Analiza financiara realizata de L'Equipe confirma ceea ce era previzibil: avand in…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și fostul premier Mihai Tudose au depus un proiect de lege prin care, incepand cu anul 2018, de la bugetul de stat, sa se plateasca eșalonat titlurile executorii caștigate de salariații din Educație, in instanțe. Citește și: Liviu Dragnea lanseaza…

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane, anunta Lia Olguța Vasilescu la Romania TV. Potrivit unor grile de salarizare obtinute de ECONOMICA.NET,…

- Unii dintre bugetari isi vor vedea salariile dublate in acest an, in timp ce altii vor pierde sume consistente, potrivit unor grile obtinute din surse guvernamentale. Sefii din ANAF pierd peste 400 de lei la leafa, cei din Ministerul Finantelor pierd intre 73 si 700 de lei, cei de la APIA intre 700…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca leafa presedintelui Klaus Iohannis va scadea cu 40% conform noii legi a salarizarii. Ministrul Muncii spunea ca si salariul sau va fi dimunat, impreuna cu lefurile celorlalti demnitari. Numai ca lucrurile stau exact pe dos. Salariul presedintelui…

- Cristian Tudor Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și analiști din Romania. Il vedem la TV, dandu-și cu parerea in aproape orice domeniu. In anul 2016, CTP era acuzat de catre Sebastian Ghița ca incasa, la negru, 5.000 de euro pe luna de la Sorin Ovidiu Vantu, in perioada in care era…

- De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul national de sanatate vor plati lunar 10% din 1.900, cat este valoare salariului minim brut pe tara in prezent. Adica, de la 1 ianuarie 2018 persoanele care vor sa fie asigurati in sistemul national…

- Vesti bune pentru unii romani. Exista o anumita categorie de angajati care vor scapa de plata impozitului pe salariu. Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei instituții de invațamant superior vor fi scutiți de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, anunța Ministerul...

- Andra si Catalin Maruta incaseaza bani foarte buni de la postul de televiziune PRO TV, acolo unde artista este jurat la doua emisiuni de mare succes, iar Catalin prezinta propria emisiune „La Maruta”! Andra nu este doar cantareața, ci și jurat la doua dintre emisiunile de mare succes de la Pro TV, „Romanii…

- Superstarul argentinian Lionel Messi, care si-a prelungit recent contractul cu FC Barcelona, ar putea câstiga peste 100 milioane euro anual din salariu si drepturi de imagine, potrivit datelor unui consortiu jurnalistic de investigatii. Jurnalistii sustin ca au intrat în posesia unei copii…

- Fostul edil al Constanței, radu Mazare a primit o veste proasta din partea oficialilor din Madagascar. Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, a declarat ca in țarape care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2%, cel mai mic din 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- In conformitate cu unele prevederi legale, venitul inregistrat al unei persoane de 1.000 de euro sau mai mic, este considerat in general pragul saraciei in Italia.Prin urmare, cei care primesc un salariu mai mic de 1.000 de euro, au dreptul la o serie de prestații și contribuții de stat.

- Mijlocașul defensiv al lui Liverpool, Emre Can, este foarte aproape de a evolua din vara in Serie A. Potrivit Sky Sports Italia, Can a ajuns la un acord de principiu cu campioana Italiei, Juventus Torino. Aceeași sursa susține ca internaționalul german va fi remunerat la formația antrenata de Massimiliano…