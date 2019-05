Stiri pe aceeasi tema

- Konta s-a impus cu scorul de 5-7, 7-5, 6-2, in fata lui Bertens, in aproape trei ore. Ea o va intalni in finala pe castigatoarea meciului Karolina Pliskova (Cehia, locul 7 WTA si cap de serie 4) - Maria Sakkari (Grecia, 39 WTA). Daca va castiga turneul, Pliskova va urca pe locul 2 WTA, iar Simona Halep…

- Jucatoarea olandeza Kiki Bertens, locul 4 WTA si favorita 6, a fost eliminata, sambata, de britanica Johanna Konta, numarul 42 mondial, in semifinalele turneului de la Roma, transmite news.ro.Daca ar fi ajuns in finala, Bertens ar fi trecut pe locul 2 WTA, ocupat in prezent de Simona Halep.…

- Kiki Bertens poate fi din nou in centrul atentiei. A castigat recent turneul de la Madrid, iar acum este in semifinale la Roma, urmand a juca impotriva britanicei Konta. Apoi, Karolina Pliskova va urca si ea in clasamentul WTA, sambata, 18 mai, urmand a se duela in penultimul act cu Sakkari. Topul in…

- Maria Sakkari (39 WTA) a întregit tabloul semifinalelor de la Roma. Jucatoarea din Grecia a trecut în trei seturi de franțuzoaica Kristina Mladenovic (63 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-0, dupa doua ore și trei minute de joc. Pentru un loc în finala, Sakkari o va înfrunta pe Karolina…

- Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roma din cauza unei accidentari la mana. Astfel, Kiki Bertens este prima semifinalista a turneului de la Roma. Kiki Bertens trece printr-o perioada foarte buna, olandeza reusind sa castige turneul de la Madrid, dupa ce a invins-o in finala pe Simona Halep. …

- Simona Halep (27 de ani), locul 3 WTA, a fost eliminata de Karolina Pliskova (27 de ani), poziția a 7-a in ierarhia mondiala, in semifinalele turneului de la Miami, dupa un meci intrerupt de doua ori din cauza ploii. Sportiva din Cehia s-a impus cu 7-5, 6-1, iar romanca a pierdut astfel șansa de a reveni…

- Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala la turneul WTA de la Dubai. Tenismena romana a cedat in trei seturi in fața elvețiencei Belinda Bencic. Halep, numarul 2 mondial, a inceput in forța partida și a caștigat primul set cu 6-4.

- Karolina Pliskova a condus cu scorul de 4-6, 6-1, 5-1, dar a pierdut sase ghemuri la rand, fara sa ajunga la minge de meci. Hsieh s-a impus dupa o partida care a durat doua ore. Ea va evolua in mansa urmatoare cu invingatoarea din meciul Viktoria Kuzmova (Slovacia), locul 46 WTA - Petra Kvitova…