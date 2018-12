Stiri pe aceeasi tema

- Romania mai are inca 10 produse care urmeaza sa fie atestate in Uniunea Europeana, printre care carnatii de Plescoi, cascavalul de Saveni si salata de icre de stiuca de Tulcea, a declarat vineri la Antena 3 ministerul Agriculturii Petre Daea.

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a spus, vineri seara, ca in contul Romaniei a fost virata suma de 306 milioane de euro, in cursul aceleiași zile, de la Uniunea Europeana (UE), pentru cofinanțarea asigurata de statul roman proiectelor europene, potrivit Mediafax. In plus, Petre Daea a precizat,…

- Comisia Europeana a fost cucerita de scrumbia afumata de Dunare așa ca a aprobat inscrierea produsului in registrul produselor protejate. Astfel, Romania are, incepand din 3 decembrie, un nou nume pe lista produselor recunoscute oficial, la nivel european. Scrumbia de Dunare afumata se alatura celorlalte…

