- "Elevii de la cursurile cu frecventa in invatamantul preuniversitar de stat beneficiaza lunar de burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si de burse de ajutor social. (...) Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si de bursei de ajutor social…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 17 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice si impartirea corecta si echitabila a beneficiilor care rezulta din utilizarea acestora, adoptat la…

- Decretul semnat de seful statului vizeaza Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…

- Proiectele initiate de senatorul ALDE Daniel Zamfir au fost adoptate de Parlament. Este vorba de contractele de credit incheiate intre consumatori și banci, inclusiv la leasing și pe cel privind rascumpararea cu cel mult dublul creantei cesionate. A fost aprobat si proiectul privind plafonarea dobanzii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care copiii prescolari din gradinitele de stat si confesionale cu program normal de 4 ore, precum si elevii din invatamantul primar de stat si privat vor primi lunar 350 de grame de miere poliflora. Proiectul…

- Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Proiectul…

- In data de 15 noiembrie 2017, in Jurnalul oficial al UE, a fost publicata Directiva 2017/2103 de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului, pentru a include noi substanțe psihoactive in definiția termenului ”drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului. Din analiza anexei…

- Legea care stabilește statutul funcționarului public va cuprinde și modul cum trebuie facuta evaluarea acestuia. Guvernul a adoptat de curand un proiect de lege care sa modifice statutul pentru a include și criteriile de evaluare. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999…