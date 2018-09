Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, a declarat, luni, in sedinta Comisiei Tehnice Judetene si a Grupului tehnic de lucru, ca prima problema care ar trebui rezolvata pentru organizarea referendumului din 6 si 7 octombrie este suspendarea cursurilor scolare in ziua de vineri. "Sunt foarte…

- Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, a anuntat miercuri, in sedinta Colegiului prefectural, ca, de doua saptamani, nu a mai fost confirmat niciun focar de pesta porcina africana in judet. "Nu mai avem de doua saptamani niciun focar confirmat de pesta porcina. Este pentru prima data…

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere in cazul incendiului de la Palatul Episcopal din Oradea. De asemenea, pompierii au demarat o ancheta pentru a stabili cauzele incendiului devastator produs la cladirea Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Incendiul izbucnit, sambata seara, la cladirea Palatului Episcopiei Greco-Catolice din centrul municipiului Oradea a fost localizat si nu mai exista pericol de extindere, au anuntat reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiuc,…

- Se inspira din succesul pe care Ungaria il are in materie de stațiuni balneoclimaterice. Aflat la Antena 3, liderul PSD Liviu Dragnea anunța ca, prin ordonanța de urgența Guvernul va decide ca „redeventa pentru apele termale sa mearga la 0%”. Anunțul vine dupa ce in urma cu cateva luni administratorii…

- Sportul bihorean a avut un sezon precedent foarte bun din punct de vedere al rezultatelor inregistrate. Echipa de baschet CSM CSU Oradea a devenit campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Digi a fost vicecampioana naționala la polo, iar formațiile de handbal masculin CSM Oradea și cea…