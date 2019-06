Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și studenții pot fi angajați pe perioada vacanței de vara, angajatorii putand beneficia de stimulente pentru fiecare tanar angajat. Potrivit prevederilor legale, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenți, pe perioada vacanței, pot beneficia de un stimulent financiar lunar, pentru…

- Angajatorii sunt stimulati financiar sa angajeze someri. Astfel, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinți unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare…