Veşti bune pentru economia Uniunii Europene. Previziunile au urcat pentru următorii doi ani Anul trecut, ratele de crestere pentru zona euro si pentru UE au depasit estimarile, continuandu-se tranzitia de la redresarea economica la expansiune. CE estimeaza ca economiile din zona euro si din UE au inregistrat un avans de 2,4% in 2017, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul deceniu. Cresterea PIB-ului pentru 2017 este estimata acum la 2,4%, depasindu-se astfel ratele preconizate in previziunile economice de toamna din luna noiembrie, de 2,2% pentru zona euro si de 2,3% pentru UE. Previziunile de crestere pentru 2018 si 2019 au fost, de asemenea, ajustate la o valoare superioara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

