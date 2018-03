Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) va picheta cateva zile Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un mars catre Guvern, reprezentantii Federatiei fiind nemultumiti, printre altele, de situația CFR Marfa dar si de soarta celor 7.500 de angajati ai societații, care se confrunta…

- Autoritatile si institutiile publice vor putea cumpara autoturisme ecologice la un pret maxim de 35.000 de euro, aproape dublu fata de plafonul stabilit initial, care era 18.000 de euro, potrivit unei ordonante de urgenta aprobata de Guvern, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Autoritatile din SUA folosesc degetele mortilor pentru a le debloca smartphone-urile iPhone. Potrivit unor surse, metoda functioneaza. Practica este legala, iar oamenii legi se folosesc de informatiile din telefoane pentru a strange probe. Totusi, experimente din trecut indicau ca degetele moarte…

- Vesti bune pentru localnicii din satul Valea Motrului, comuna Vagiulesti. Administratia locala a obtinut finantare din fonduri guvernamentale in vederea introducerii retelelor de apa si in acest an. Autoritatile locale spera ca in a...

- Cei care nu-si mai permit sa plateasca ratele ar putea fi lasati sa vanda singuri bunurile pe care le folosesc, prin contract, ca sa-si achite datoriile. In plus, firmele de leasing nu ar mai putea executa silit niciun client, fara acordul unui judecator, conform unui proiect de lege care urmeaza sa…

- La cateva luni dupa ce a lansat pe piața prima asigurare cu sistem telematics din Romania , Groupama anunța, pentru Capital, ca a avut și primii clienți care au beneficiat de reduceri substanțiale de prima. Posesorii de asigurari CASCO cu opțiunea Autocontrol au avut, in medie, reduceri de 26% ale costurilor…

- Toti soferii in alerta. Posesorii de PERMIS DE CONDUCERE se vor intoarce in SALILE de examene. VEZI de ce… O noua lege a reusit sa ii puna pe toti soferii in alerta, mai ales ca ar putea din nou ajunge in salile de examinare. Asta deoarece orice posesor de permis de conducere care va incalca regulile…

- Republica Moldova se afla pe locul 128 din 137 de state la capitolul calitatea drumurilor, potrivit unui raport realizat de Forumul Economic Mondial anul trecut. Vestea buna este ca drumurile noastre sunt mai calitative decât în Mozambic, Paraguay, Yemen, Guineea, Madagascar, Republica…

- Peste 140 de start-up-uri locale hi-tech au aplicat pana in prezent la programul de finantari lansat de fondul de investitii Gapminder, primul fond de investitii de capital de risc recent lansat in Romania pentru etapa de early stage a noilor afaceri, cu fonduri totale de 26 milioane euro. …

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Autoritatile din comuna Sacelu nu au primit inca fondurile necesare pentru repararea scolii din localitate distrusa recent intr-un incendiu. Flacarile au izbucnit de la sistemul de incalzire, chiar in timpul in care elevii se aflau la ore. Imobilul nu a mai putut fi salvat, fiind distrus in mare parte.…

- Germania va avea curand al patrulea guvern condus de Angela Merkel, dupa ce social-democrații și-au dat duminica acordul pentru inca o mare coaliție, punand astfel capat perioadei de incertitudini ce a urmat alegerilor generale din septembrie. Anunțul oficial a fost facut la finalul numararii voturilor…

- Rusia a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard, cu efect de planor, anunta duminica agentia RIA, preluata de Xinhua. "E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia…

- Vesti bune pentru cei care se trateaza in strainatate: CNAS reduce birocratia Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, astazi, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asigurații români care se trateaza într-o alta țara se va putea face mai ușor, precizând ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale în limba…

- Teodorovici a declarat, in cadrul emisiunii Dosar de Politician de la B1 Tv, ca noul sistem va cumula sapte sau opt formulare intr-unul singur. „Maine (joi, n.r.) o sa anunte doamna prim-ministru in sedinta de Guvern noul mecanism pe fostul formular 600, dupa care o sa incepem sa prezentam public…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Autoritatile au anuntat cu putin timp in urma, inchiderea drumului national DN3 comuna Cobadin, judetul Constanta.Soferii sunt sfatuiti sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. De asemenea se recomanda conducatorilor auto sa se informeze inainte…

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- Procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete "HIMARS" a fost finalizata luni prin semnarea scrisorii de oferta si acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) specifica Programului Foreign Military Sales - FMS, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului…

- Valoarea estimata a obiectivului de investitii prevazuta este de 97,15 milioane euro Intr-un comunicat dat publicitații CFR SA afirma ca proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru…

- Initiatorul legii susține ca peste 90% din accidentele in care masini cu volanul pe partea dreapta sunt implicate conducatorii auto ai acestor autovehicule sunt si vinovati de respectivele accidente.

- Vremea a dat peste cap traficul pe Autostrada A1 Bucuresti- Pitesti. Soferii au circulat cu dificultate din cauza ninsorii, pana la interventia drumarilor, autostrada fiind un adevarat patinoar. In aceasta dimineata un tir a derapat, in judetul Dambovita, la kilometrul 56, blocand o banda de circulatie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor

- Vești importante pentru buzoienii pasionați de grafica și cu imaginație bogata. Primaria Buzau anunța deschiderea concursului pentru realizarea unui LOGO reprezentantiv al municipiului Buzau, destinat sa fie folosit in toate formele de comunicare vizuala. Cei interesați pot depune proiectele pana pe…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Revolta in Ministerul de INterne: ”Dupa ora 16.00, talharii pot circula liber” Revolta in Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si in aceste conditii vor sta la serviciu doar intre orele 8 și…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- Vicepresedintele Parlamentului European Ioan Mircea Pascu a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca procedura de alegere a noilor ministri a fost una foarte democratica, el exprimandu-si speranta ca noul guvern va face treaba buna. "O sa fie un guvern bun, in primul…

- Carmen Dan, nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila, are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii ”sunt foarte solicitati”, iar un alt obiectiv al sau este reformarea Politiei. Intrebata de ce criteriile de integritate nu au…

- Șoferii aflați la volan în stare de ebrietate vor avea de-a face cu niște pedepse dure, conform unui proiect de lege la care lucreaza autoritațile din Republica Moldova. Prin urmare, cei care sunt gasiți beți la volan vor fi nevoiți sa efectueze munca neremunerata la morga și,…

- Autoritatile de la Kiev au denuntat deja circa 35 de documente bilaterale ruso-ucrainene, urmand ca in perioada urmatoare sa fie denuntate alte opt, a declarat ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, citat marti de agentia de presa Unian. 'Conform situatiei de la sfarsitul anului trecut, noi…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi.Citește și: Negocieri intense pentru formarea Guvernului Dancila. LISTA posibililor titulari (surse)"In…

- Soferii de tir, dar si patronii lor trebuie sa aiba in vedere anuntul Regatului Tarilor de Jos prin care nu mai permite soferilor de tir sa doarma in cabina autotrenului. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, tranziteaza sau desfasoara activitati pe teritoriul Regatului…

- Un monument istoric, aproape prabusit, intra in reparatii capitale, investitia de 2,57 milioane de euro realizandu-se prin Programul Operational Regional 2014-2020. Autoritatile au anuntat ca procedura pentru reabilitarea Postei vechi se afla in faza de evaluare a ofertelor, urmand a se stabili cea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine The post Iohannis: L-am desemnat pe Fifor premier interimar. Convoc consultari maine cu partidele. Vreau procedura rapida pentru un nou guvern appeared first on replicahd.ro…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL), a declarat ca a decis, vineri, sa anuleze in Consilul Local (CL) hotararea de majorare a unor taxe si impozite locale, aprobata inainte de Craciun. Falca a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor, in timp ce fondurile suplimentare…

- Autoritatile franceze au reusit, joi, sa recupereze toate bijuteriile furate, cu o zi in urma, dintr-un magazin aflat in incinta hotelului parizian Ritz, a declarat o sursa din cadrul investigatiei, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph.

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Anul agricol 2018 se anunta unul al recordurilor pentru mai multe culturi, astfel ca si exporturile cresc substantial. Autoritatile straine anunta insa ca Romania nu va fi competitiva pe pietele externe, din cauza infrastructurii rutiere. Vremea favorabila, subventiile generoase, managementul bun al…

- Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o inlocuiasca pe Doina Pana cu un alt social-democrat.

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- Primaria Capitalei s-a repliat si anunta sanctiuni dure pentru taximetristi, dupa ce in noaptea de Revelion, tarifele au explodat, iar autoritatile au pierdut practic controlul. Edilii cer politiei locale sa intervina, iar clientilor sa sune la Telefonul Verde si sa-i reclame pe taximetristii care negociaza,…

- Clujenii vor putea schia curând și la Marișel, un proiect care se afla în lucru de câțiva ani, dar care e aproape finalizat. Pârtiile de la Marișel vor fi inaugurate pâna la finele lunii ianuarie, anunța administratorii Pârtiei…

- Vesti rele pentru cine vrea sa cumpere locuinta anul acesta cu ajutorul programului guvernamental Prima Casa. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca amatorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le analizeaza in timp…

- Soferii vor avea parte, din martie, de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru ...

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput…