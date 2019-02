Stiri pe aceeasi tema

- Metroul de pe Magistrala 2 nu circula, joi seara, la ora transmiterii acestei știri! O persoana a fost lovita de garnitura unui tren la stația Aparatorii Patriei.In acest moment, victima se afla sub metrou. Salvatorii nu au putut sa stabileasca daca este vorba despre o femeie sau despre un…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in decembrie 2018 la 4,49 miliarde de lei, in scadere cu 4,31% fata de suma raportata in noiembrie 2018, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,4%, la 3,06 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Pentru autoturisme, tarifele rovinietei sunt de 3 euro pentru șapte zile, 7 euro pentru 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile și 28 de euro pentru 12 luni. In cazul vehiculelor de transport marfa cu masa totala admisibila tehnic (MTMA) mai mica sau egala cu 3,5 tone, tarifele pentru rovinieta…

- In ciuda tuturor promisiunilor, metroul din Drumul Taberei nu va fi inaugurat nici anul acesta: o problema in instanța impiedica finalizarea lucrarilor din subteran. Potrivit specialiștilor de la Asociația Pro Intrastructura (API), pentru soluționare acesteia și semnarea unui contract pentru realizarea…

- Elevii care invața la patru licee aflate in centrul Timișoarei nu vor fi mai nevoiți sa mearga la cursuri cu mijloacele de transport in comun. Incepand de luni, Primaria Timișoara inființeaza patru linii speciale. Astfel, elevii vor beneficia de servicii de transport public cu minibuze, din cartier…

- Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni in sedinta miercuri, de la ora 11.00, pe ordinea de zi figurand doua proiecte care prevad gratuitate la utilizarea mijloacelor de transport ale Societatii de...

- Lucrarile la Magistrala 5 de metrou vor fi finalizate in primul trimestru din 2019, insa va mai dura ceva pana vom circula efectiv pe aceasta ruta, a declarat, luni, Dumitru Sodolescu, directorul general al Metrorex.

- Vești proaste pentru bucureșteni! Dupa ce in cursul zilei de joi Metrorex a facut o greva de doua ore se pare ca lucrurile nu se opresc aici! Sindicaliștii anunța o greva generala și asta nu e tot! Prețul calatoriei cu metroul ar putea crește incredibil de mult!