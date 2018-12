Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa primul loc in randul indicilor principali ai piețelor de capital din Uniunea Europeana (UE), in funcție de ritmul de creștere inregistrat in perioada ianuarie-noiembrie a acestui an, reiese dintr-un comunicat de presa transmis luni de Bursa de Valori București (BVB).Indicelui…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii vor organizarea unui nou referendum si sunt favorabili ramanerii Marii Britanii in Uniunea Europeana, arata un sondaj de opinie comandat de postul tv Sky News.Conform sondajului, 53% dintre cetatenii britanici vor organizarea unui nou referendum pe tema…

- Valoarea medie a unei mese de pranz achitata cu tichete de masa Ticket Restaurant a fost in acest an de 22.13 lei, conform analizelor Edenred, cea mai mare companie emitenta de carduri și tichete preplatite pentru companii și angajati. Valoarea medie a tichetelor de masa acordate de angajatorii din…

- In primele 10 luni ale acestui an, vanzarile de tichete cadou au inregistrat un avans de 15% fața de aceeași perioada din 2017, conform datelor furnizate de companie. TICHETE-CADOU de Sarbatori. Angajati fericiti, ce cadouri primesc de Craciun si Anul Nou “In ultimii 3 ani, vanzarile de tichete…

- Piata tichetelor cadou pentru salariati se concentreaza pe anumite evenimente, cum sunt sarbatorile de Paste si Craciun, 8 Martie, 1 Iunie, insa tot mai multe companii au inceput sa le acorde si in afara acestor ocazii. Vanzarile de tichete cadou au fost cu 15% mai mari pentru primele zece…

- In primul minut al zilei de 16 octombrie va incepe plata avansului din subvenții atat in sectorul vegetal cat și in cel agricol, un numar de 866.000 de fermieri depunand cererile unice de plata pentru subvenții, a declarat luni ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Pe data de 16 minutul 1, in…

- Vești proaste pentru romani de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF)! Oficialii de la Fisc au inceput sa verifice persoanele fizice pe ultimii cinci ani, iar cei care nu si-au achitat darile catre stat vor primi acasa decizii de impunere. In cazul in care plata se va realiza pana la final…

- Simona Halep a anuntat ca nu se va opera! Simona Halep, sezon terminat, va rata Turneul Campioanelor. A fost diagnosticata cu hernie de disc "Multumesc fanilor mei de peste tot si in special din Romania, pentru grija pe care mi-o poarta si care sunt ingrijorati dupa stirile aparute…