- Cu o finantare totala de peste sase milioane de lei, Programul SIA Vest continua la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. Organizatia mediului de afaceri a selectat 25 de planuri de afaceri care vor fi transformate in business-ul functionale. In aceasta etapa, experții CCIA Timiș intocmesc…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a inaugurat, ieri, o editie speciala a Salonului Industriei Usoare, exeniment expozitional care The post S-a deschis editia de Pasti a Salonului Industriei Ușoare appeared first on Renasterea banateana .

- Avand in vedere succesul de care se bucura SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE in randul publicului timișorean și la solicitarea expozanților tradiționali, in perioada 10 – 14 aprilie 2019, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala ce ține cont de tradiția populara romaneasca…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza o noua editie a expozitiei naționale amintite. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri veti putea comanda mai multe piese de mobilier, direct din standuri, dar veți gasi si diferite oferte lansate de specialistii in amenajari…

- In perioada 28 – 31 martie 2019, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22 o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE & EXPO MOBILA. Evenimentul va avea loc in perioada 28 – 31 martie 2019, Manifestarea…

- Start la cumparaturi! S-a deschis Salonul Industriei Ușoare, ediția de primavara. Cei care doresc sa iși schimbe garderoba o pot face, pana duminica, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara. Salonul este deschis incepand de astazi și pana duminica. “S-a deschis ediția de primavara a Salonului Industriei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vine in intampinarea industriei auto din partea de vest a Romaniei și nu numai cu prima editie a AUTO TIMIȘOARA SHOW, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, in perioada 27 – 30 iunie 2019. In cadrul Salonului, vor fi expuse cele…