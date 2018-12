Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezinta contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an. De asemenea, valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.



"Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa, pe durata Programului de sustinere a produsului…