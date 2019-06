Veşti bune pentru aceşti români! Se dau ZILE LIBERE PLĂTITE în aceste condiţii Un proiect interesant a fost depus recent la Senat iar acum iși așteapta votul, este vorba despre o propunere legislativa care are in vedere acordarea unor zile libere platite celor care au copii. Mai exact, aceștia ar putea primi zile libere legale in momentul in care școlile sunt inchise din varii motive, cum ar fi vremea nefavorabila sau alte motive obiective. ZILE LIBERE. Cand s-a stabilit urmatoarea zi libera dupa Rusalii. Compensatii pentru cei care lucreaza Așadar, daca aceasta propunere de lege va trece, parinții nu vor mai trebui sa-și faca probleme in momentul in care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

