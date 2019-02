Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai face un anunț mult așteptat! Acești romani vor avea parte de o mare surpiza cand vor primi pensia.Potrivit ministrului, cei care au lucrat intre anii ...Citește AICI ce persoane beneficiaza de procente suplimentare la pensie

- In cazul in care ii expira valabilitatea actului de identitate, persoana in cauza trebuie sa se prezinte la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, cu cel mult 180 de zile inainte, dar nu mai putin de 15 zile, pentru a solicita punerea…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici face promisiuni mari pentru șoferi și spune ca cei care au platit taxa auto vor primi in curand inapoi banii. In urma amenințarilor venite de la Comisia Europeana, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca banii incasați vor fi rambursați \'cat se…

- Vești bune pentru persoanele care urmeaza sa devina parinți. Acestea pot beneficia in continuare de stimulentul financiar in valoare de 2.500 de lei, in cazul in care cel puțin unul dintre parinți are domiciliul in București, iar copilul s-a nascut intr-o maternitate din Capitala. Termenul de depunere…

- Vești bune pentru acești romani! Sunt anunțate schimbari importante la nivelul concediului, in urma unui acord dintre Parlamentul European și Consiliul Europen! Potrivit actului normativ, zilele de concediu pentru acești romani vor fi dublate! Citește AICI ce romani vor avea parte de DUBLAREA zilelor…

- Aceste masuri sunt valabile pentru persoanele care aleg sa adopte copii. Astfel, salariații, dar și persoanele care obțin venituri din activitați independente ori agricole pot sa beneficieze de concediu de acomodare de pana la un an de zile, dar și de o indemnizație. Conform Legii nr. 273/2004…

- E oficial! Anul 2019 vine cu vești mari pentru aceasta categorie de romani! Potrivit Odonanței de urgența publicata sambata in Monitorul Oficial, de la 1 ianuarie 2019, pensiile acestor romani vor fi majorate semnificativ! Citește AICI cine sunt NOROCOȘII care vor beneficia de o marire a pensiilor,dar…

- Milioane de romani sunt vizați! A fost facuta o dezvaluire de ultima ora, pe surse, referitoare la creșterea salariala promisa de guvernul in fruntea caruia se afla premierul Viorica Dancila.Dupa ce ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți, ca nu s-a luat inca o decizie in privința…