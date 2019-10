Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani intregi de amanari, Ministerul Justiției a facut primul pas pentru a-l aduce in țara pe Marius Balo, clujeanul condamnat in China la 8 ani de inchisoare pentru o fapta cu un presupus prejudiciu de 80 de dolari

- "Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate", a anuntat Ministerul Mediului, scrie news.ro. Sursa citata a precizat ca bugetul…

