Vesti bune, la mijloc de martie, pentru locuitorii Mehadiei

- Ministerul Apararii Nationale Directia Generala de Informatii a Apararii cu sediul in Bucuresti, strada Drumul Taberei Directia Informatii Militare cu sediul in Bucuresti, strada Izvor a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Lucrari de construire…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a semnat in aceasta saptamana contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru construcția a doua gradinițe cu program normal la Ineu si la Mocrea. Suma totala alocata prin PNDL se ridica la 3,5 milioane de lei. „Ministerul…

- Toma Constantin, primarul orașului Darmanești, a semnat inca doua contracte pentru investițiile in infrastructura care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile. „Vom moderniza strazile Livezi și Lapoș, circa 4,5 km, care vor fi finanțate prin PNDL 2. Valoare contractului pe care l-am semnat saptamana…

- La sfarsitul anului trecut, primarul Nicolaie Kramer semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru asfaltarea drumului comunal Sichevita – Valea Rachitei. Pentru modernizarea celor sapte kilometri de drum, Ministerul Dezvoltarii aloca…

- „Vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Stadionul Steaua si Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf realizate de Ministerul Dezvoltarii, prin Compania Nationala de Investitii. Acest act normativ este necesar intrucat cele doua stadioane au fost declarate, alaturi…

- Acum doi ani, Valentin Firca castiga alegerile pentru fotoliul de primar, ca si candidat al PNL. Cum ora exacta pentru primari se da insa de la Bucuresti, mai exact, de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, edilul s-a reorientat politic, simpatizand tot mai mult cu PSD. La…

- Începând cu data de 04.10.2017, Parohia romano catolica Sf. Mihail implementeaza proiectul “Reabilitarea bisericii romano catolice Sf. Mihail”, cod SMIS 119179, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Termenul de finalizare este 03.10.2021, durata de implementare…

- Primarul comunei Doclin, Danut Oana, se va afla marti, 6 martie, la Bucuresti, pentru a semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in vederea modernizarii a 7,2 km de strazi. „Avem prevazuti in acest proiect trei kilometri pentru Doclin si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti.

- Vești bune pentru elevii și parinții acestora, din Ghermanești. Pana la jumatatea lunii septembrie, cladirea noii școli va fi data in folosința. Primaria Snagov a semnat, pe 22 februarie, contractul de execuție a lucrarilor, care vor incepe de indata ce vremea o va permite. Articol aparut in nr. 391…

- Primaria Golești a scos la licitație lucrarile de construire a unei gradinițe cu program prelungit. Lucrarile constau in construirea unui imobil in cadrul caruia se vor afla trei sali de clasa, vestiar copii, cabinet medical, grup sanitar preșcolari, sala materiale curațenie, grup…

- Bucurestenii ar putea plati mai mult pentru taxe si impozite, daca proiectul Primariei Capitalei, aflat in dezbatere publica, va fi aprobat. Oficial, de vina este tot inflatia. Astfel, mai multe taxe si impozite locale in Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect…

- Anuntul a fost facut de Magdalena Ciurea dupa participarea in cadrul adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania, eveniment care a avut loc la Bucuresti, la inceputul saptamanii, la care a participat si prim-ministrul Viorica Dancila. In perioada urmatoare, primarul din Ramna va…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- In prima parte a lunii februarie, deputatul Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, l-a abordat pe Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in legatura cu PNDL, un program extrem de important pentru judetul nostru, pentru primari si comunitatile locale. Parlamentarul…

- Anul acesta, o serie de lucrari va demara la Luncavita si Verendin, dupa ce Nicolae Ion Velescu a semnat trei contracte de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Proiectele sunt finantate prin Programul National pentru Dezvoltare Locala II si depasesc 5.000.000…

- Cititorii noștri ne-au contactat pe adresa redacției Jurnal aradean/Aradon pentru a ne semnala faptul ca pe 6 Vanatori, unde lucrarea de reabilitare au fost finalizata in toamna anului trecut, strada a cedat deja. Mai exact, doua guri de canal, cele din dreptul numerelor 80 și 88 au cedat sub greutatea,…

- Primarul sectorului 6, al doilea cel mai aglomerat sector din Capitala, spune ca este responsabilitatea dezvoltatorilor imobiliari, daca sunt seriosi, sa vina cu solutii de infrastructura, in contextul in care autoritatile statului nu pot face fata ritmului cu care acestia ridica blocuri. Aceeasi…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea sa atraga in acest an prin Programul Termoficarea 2006-2020 suma de 7 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor de modernizare a sistemului de termoficare. El a declarat ca in acest sens a avut discuții la București cu secretarul de stat in Ministerul…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a participat luni la Bucuresti la o serie de discutii cu sefi din Ministerul Dezvoltarii si reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii. La Ministerul Dezvoltarii au fost semnate ultimele proiecte ale Primariei Targu Jiu depuse in cadrul Programului National…

- Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, a semnat, la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, contractul de finanțare pentru obiectivul ”Inființare creșa in municipiul Calarași, județul Calarași”. Contractul de finanțare semnat este pentru Programul Național de Dezvoltare…

- In urma cu cateva zile, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene din Bucuresti a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Modernizare strazi secundare in orasul Abrud”, investitie cu o valoare totala de 12.714.854 de lei. Orasul Abrud ca unitate…

- Aradul este, in continuare, in cautare de muncitori. Vorbim de lipsa forței de munca, fie ea calificata sau nu, resimțita acut inca de anul trecut. Iata ca inceputul de an nu a adus schimbari, firmele din județul nostru fiind in cautarea a nu mai puțin de 1.654 de muncitori. Raportat la nivelul din…

- La 24 ianuarie 2018 s-au implinit 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, a fost…

- Bugetul Turzii este de astazi mai mare cu 32.706.457 lei! Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei a semnat astazi contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala derulat de Ministerul Dezvoltarii

- Primarul orasului nemtean Roman, liberalul Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica ca vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.

- Gabi Serbanoiu a castigat in vara anului 2016 mandatul de primar al comunei Stalpeni. Acesta a reusit sa duca la bun sfarsit cateva dintre obiectivele propuse, dar spune ca nu se va opri din muncit nici in acest an 2018. Mai mult, am stat de vorba cu edilul, ieri, asta dupa ce tocmai venea de la…

- Locuitorii comunei Cornea se vad nevoiti sa inhame caii la caruta si sa isi lase masinile acasa. Toate acestea se datoreaza starii deplorabile a DJ 608. Primarul Ilie Lazarescu spune ca problema nu ii este straina presedintelui Consiliului Judetean Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, care a promis…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- „Va dati seama ca nu stiu cum ne vom descurca, fara sa mai vorbim de proiecte! La ora actuala, am de platit pentru proiecte aproape 700.000 de lei. Ce-i drept, am si un excedent de 700.000 de lei, dar daca platesc proiectele din aceasta suma, atunci voi ramane fara bani pentru functionare.…

- Cererile de plata pentru acordarea ajutorului pentru motorina achizitionata si utilizata in agricultura in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 se pot depune pana la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa…

- Zona Marii Negre beneficiaza de un plan de amenajare a spatiului maritim, realizat in colaborare de Romania si Bulgaria, prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene si derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene MDRAPFE in parteneriat cu…

- Trei artere principale din Calarasi vor intra, la inceputul acestui an, in reparatii capitale. Proiectul va fi derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar indicatorii tehnico-economici…

- Edilii din Gorj asteapta de urgenta fonduri din partea Consiliului Judetean pentru plata arieratelor. In momentul de fata se lucreaza la proiectele de buget si la listele cu investitii noi pentru anul 2018. Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a recunoscut faptul ca la nivelul institutiei…

- Primavara va incepe in forta in localitatile Sat Batran si Fenes, cu modernizari de drumuri, dupa ce, in 2017, Primaria Armenis a accesat fonduri europene de aproximativ un milion de euro. „Proiectul a fost depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Licitatia a avut loc si urmeaza ca,…

- Primaria Golești va avea un sediu nou, iar acesta va fi unul extrem de modern și cu spații generoase. Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca a semnat contractele de finanțare la doua investiții. Este vorba de proiectele privind construirea unui sediu pentru primarie…

- Romulus Barbescu, primarul comunei Bautar, paseste cu dreptul in 2018, dupa ce la sfarsitul anului trecut semna, cu Ministerul Dezvoltarii, doua contracte importante, in valoare de 49.937.049 de lei. Unul dintre ele, in suma de 27,041,285, vizeaza introducerea retelelor de canalizare in satele Bucova,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- „Anul care s-a incheiat nu a fost excelent, dar suficient de bun pentru comunitatea pe care o reprezint. Acum o saptamana am finalizat lucrarile la doua drumuri din Scaius, care erau atat de sparte incat nu se putea circula nici macar cu caruta. Finantarea pentru ele am obtinut-o de la Ministerul…

- In comuna Pischia inca mai sunt multe de facut, cu toate ca lumea rurala s-a modernizat. Majoritatea localnicilor, a celor care nu sunt pensionari, muncesc in agricultura sau fac naveta la Timisoara sau la Giarmata, la firmele de pe raza celor doua localitati. O alta parte din populatia activa e plecata…

- Recent, la București, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Strazii Parcului, municipiul Campina fiind reprezentat de primarul Horia Tiseanu. Modernizarea Strazii Parcului este o investiție finanțata de la bugetul de stat prin Programul…

- Unul din proiectele pentru care s-a si parafat contractul vara aceasta are in vedere modernizarea tuturor strazilor din Globu Craiovei si a altor doua din Petnic. Valoarea investitiei se ridica la un milion de euro. „Am facut proiectul tehnic si urmeaza sa-l punem pe SEAP. De asemenea, am mai depus,…

- Primaria Ocna Mureș va primi prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017 – 2020, etapa a II-a, de la Ministerul Dezvoltarii peste 8 milioane de lei pentru modernizarea a 5 strazi din localitate. Este vorba despre investiții in modernizarea strazilor Memorandumului, Ștefan Octavian Iosif, Mihai…

- Aceasta nu este singura investitie care se va contura in noul an, Ilie Canea urmand sa semneze un al doilea contract cu Ministerul Dezvoltarii. De aceasta data este vorba despre extinderea retelelor de apa in localitatile Lapusnicel si Parvova si racordarea gospodariilor la acestea. „Alimentarea…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca azi a semnat, la București, un nou program de finanțare prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locala), derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Read More...

- „Anul 2017 il incheiem cu bine. Fara datorii, si cu doua contracte de finantare semnate cu Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre introducerea sistemului de canalizare la Ghertenis, precum si despre reabilitarea scolii si gradinitei din satul Fizes. Totodata, mi s-a comunicat ca voi fi…

- Primarul orașului Marașești, Valerica Chitic, a semnat, pe 20 decembrie 2017, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru un proiect de asfaltare a strazilor din oraș. Proiectul ”Refacerea infrastructurii strazilor…

- Veștile bune continua sa vina in Maramureș, iar unitațile administrativ-teritoriale semneaza, in continuare, contracte finanțate de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa…

- Update Protestele iau drumul spectacolului cu viteza. Cateva sute de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand benzi negre la gura si la ochi. Legați la ochi și la gura, așa cum cred ei ca va deveni justiția, protestatarii…