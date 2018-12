Vești bune despre sistemul public de pensii, venite de la deputatul Marcel Ciolacu Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anunțat ca a votat proiectul de lege privind sistemul public de pensii din Romania. Noua formula ii avantajeaza pe cei peste cinci milioane de romani aflați in plata. ”Este o lege fundamentala și extrem de așteptata de peste 5 milioane de pensionari, care de acum inainte vor avea o perspectiva sigura atat in ceea ce privește modul in care li se calculeaza pensiile, cat și cuantumul cu care acestea vor crește in fiecare an. Practic, pana in 2020 vom reuși dublarea punctului de pensie: de la 871 de lei cat era in 2016, la 1.100 de lei in prezent,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca PSD este ‘intr-o prabusire accelerata’, referindu-se la sondajul IMAS comandat de partid si realizat in luna noiembrie care arata ca PSD are 24,9% din preferintele electoratului. ‘Este un sondaj pe care USR il face in mod lunar, este practic un abonament,…

- Peste 15.000 de romani, clienți ai OTP Bank, s-au trezit cu creditele cesionate in Ungaria și Olanda, prejudiciul stabilit de un inspector OPC fiind absolut uriaș - peste 243 milioane franci elvețieni și peste 20 milioane euro, sume rezultate din dobanzile și penalitațile percepute de banca pe perioada…

- Președintele CJ Vrancea a fost intrebat despre partidele de vanatoare la care a participat alaturi de Dragnea și alți lideri social-democrați, dar și afaceriști, judecatori și polițiști. ”Asta s-a infuriat! Cum adica, ma intrebați pe mine ce am vorbit și am facut cu prietenii mei acum 9-10…

- Majoritatea parlamentara incepe sa-și piarda din forța, iar ultimele voturi importante din Parlament o dovedesc. Excluderea din PSD a lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu pune paie pe foc. Deputații și senatorii fideli foștilor apropiați ai lui Dragnea bat deja in retragere. Inclusiv partenerii…

- Datele actuale privind evoluția numarului de locuitori și a pensionarii arata ca Romania va avea o mare problema cu sistemul public de pensii in momentul in care se vor pensiona decrețeii, potrivit studiului „Declinul populației, accentuarea imbatranirii demografice", realizat de academicianul Vasile…

- Deputatul USR Cristian Ghinea considera ca presedintele Klaus Iohannis are toate motivele sa puna pe masa tema referendumului pe justitie si ca ar putea sa intre in greva prezidentiala, in contextul declansarii procedurii de revocare a lui Augustin Lazar. Intrebat la RFI Romania ce variante…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a iesit, miercuri, in prima declaratie publica dupa esecul referendumului pentru redefinirea familiei. El spune ca nu poate fi considerat un esec al unui partid si aduce in discutie ideea unui scrutin popular fara prag, care automat ar mari procentul de prezenta la urne.…

- Deputatul USR de Constanta Stelian Ion impreuna cu colegii sai deputatul USR Silviu Dehelean si juristul USR Vlad Gheorghe sustin ca in fiecare saptamana isi vor asuma rezumarea evenimentelor din Parlament pe temele justitiei. Potrivit parlamentarului USR, "in Comisia de Aparare din Senat, audierea…