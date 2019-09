Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi.

- Bonusurile includ date mobile nelimitate si mii de ore de filme si seriale disponibile oricand, in aplicatia Vodafone TV, precum si acces la competitii sportive prin serviciile de televiziune digitala UPC. Exista si bonusuri de 100 de euro pentru clientii UPC care vor sa devina acum clienti Vodafone,…

- Peste 1,1 milioane de romani considera ca au o stare de sanatate rea sau foarte rea, cei mai mulți fiind persoane varstnice care locuiesc in mediul rural, arata un raport al Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Raportul arata ca, in 2018, 1,153 milioane de persoane…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificarii bugetare ce asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar. Ministerele la care vor fi operate cele mai multe reduceri de fonduri alocate de stat sunt cele ale Educației, Fondurilor Europene și Cercetarii. ”Diminuarile au fost operate…

- Circa 770.000 de persoane au decedat in 2018 in urma unor afectiuni asociate SIDA, la nivel mondial, in scadere cu o treime fata de bilantul din 2010, potrivit raportului anual intocmit de Programul Comun al Natiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) publicat marti, informeaza AFP. Bilantul este in…

- Peste 1,5 milioane de oameni, romani și straini, au trecut prin punctele de trecere a frontierei in ultima saptamana, cei mai mulți fiind cei care au ieșit din țara, potrivit Poliției de Frontiera.Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Poliția de Frontiera, in perioada 23-30 iunie,…