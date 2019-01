Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a aratat, totodata, ca Romania a ajuns in situatia unei tari cu deficit de angajati, insa exodul fortei de munca s-a redus considerabil. "Am pus bazele unei colaborari importante cu ministrul Natalia Intotero (ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, n.r.), cu sindicatele si…

- Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, a declarat joi ca are incredere in capacitatea Romaniei de a duce la bun sfarsit Presedintia Consiliului UE, relateaza Agerpres."Am venit la Bucuresti cu ocazia inaugurarii Presedintiei romane a Consiliului UE, pentru a avea consultari…

- Inceputul acestei saptamani a venit cu vești bune pentru Consiliul Județean Giurgiu și DGASPC, instituții ce au fost anunțate ca a fost autorizata și rambursata prima tranșa de bani, aproximativ 3 milioane de euro, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, depus…

- Punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai."Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca…

- Chiar la universitatea al carei rector este Daniel Breaz, proaspat numit in funcția de ministru al Culturii, la Balul Bobocilor de la ”1 Decembrie 1918”, au fost ironizați de catre studenți, Viorica Dancila, alaturi de Guvernul Romaniei și Liviu Dragnea. Intr-o scurta sceneta, personajul Viorica Dancila…

- Liga Militarilor Profesionisti a anuntat astazi ca ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a semnat, in cursul zilei de astazi, un proiect de act normativ care cuprinde o serie de modificari de substanta ale Legii 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti.Potrivit unui mesaj…

- Vești de ultima ora! Anunțul din interior care rastoarna situația! Ministerul Muncii și Justiției Sociale, instituție in fruntea careia se afla ministrul Lia Olguța Vasilescu, face o noua mutare-surpriza.Zeci de mii de romani sunt vizați de aceasta noua modificare. Citește AICI ce INTRA in VIGOARE de…

- "Dragi tineri elevi si studenti in anul I (...) dragi boboci, de astazi, din ziua depunerii juramantului militar va aflati cu adevarat in slujba tarii, iar tara conteaza pe determinarea dumneavoastra. (...) Asteptam de la dumneavoastra sa deveniti acei militari profesionisti ai armatei moderne pe…